Quali squadre vanno in Champions 2024, la Juve ora è fuori ma non per l’aritmetica. Per le altre ci sono ancora varie combinazioni. Squadre qualificate, regolamento e simulazioni.

Quali squadre vanno in Champions nel 2024? Ci sono quattro posti disponibili in Serie A, di cui due ancora in ballo per 5 squadre, a iniziare da Inter, Milan, Atalanta, Roma fino alla situazione Juventus che nonostante la penalità e la sconfitta di Empoli da un punto di vista aritmetico ha ancora la possibilità di arrivare alla qualificazione alla Champions League. Ma con tutta una serie di risultati che rendono l’impresa estremamente difficile. Vediamo chi è qualificato ora e tutte le combinazioni.

Quali squadre vanno in Champions. La situazione in serie A

Dopo la sentenza plusvalenze Juventus i bianconeri sono attualmente settimi con 59 punti. Il che significa che la Signora non andrebbe in Champions, ma nemmeno in Europa League né in Conference League. Il tutto indipendentemente da eventuali ulteriori sentenze o da potenziali provvedimenti della UEFA che potrebbe estendere alle proprie competizioni una esclusione.

Ma restiamo al campo e al campionato. Il Napoli era già qualificato con la vittoria dello scudetto. E dopo la sanzione della Juventus anche la Lazio è matematicamente in Champions League. L’Inter, al momento terza deve ancora conquistare dei punti per garantirsi la qualificazione alla prossima coppa dei campioni (salvo che non vinca la finale contro il Manchester City).

Anche il Milan, che si ritrova al quarto posto non ha ancora certezze visto che ha 3 punti di vantaggio sull’Atalanta, 4 sulla Roma e 5 sulla Juve a 2 giornate dal termine. La Juve infine per garantirsi almeno il quarto posto deve lasciarsi alle spalle tutte le squadre che la precedono in classifica e che sono in vantaggio rispetto ai bianconeri: Milan (+5), Atalanta (+2) e Roma (+1).

Chi ha più possibilità di andare in Champions League

L’Inter ha più chance, visto che le basterà pareggiare nel prossimo match contro l’Atalanta per garantirsi la qualificazione. In caso contrario dovrà vincere la gara successiva.

Il Milan invece si qualifica nella prossima giornata di campionato solo se vince contro la Juve. In caso contrario i ragazzi allenati da Pioli non avrebbero certezze, salvo risultati favorevoli negli altri campi.

Difficile la qualificazione anche per Atalanta e Roma, che devono vincere e sperare in passi falsi del Milan. La Roma si qualifica in Champions facendo 6 punti nelle ultime due gare e se il Milan ne fa solo 1 (e l’Atalanta meno di 6). Difficilissimo anche qui. L’Atalanta infine si qualifica vincendo le ultime 2 partite e se il Milan non dovesse fare più di 3 punti o l’Inter più di 1. Situazione complicata ma non impossibile.

Per la Juventus le possibilità sono pochissime, il presupposto è vincere entrambe le partite restanti facendo 6 punti. Ma questo potrebbe anche non bastare. Perché Roma e Atalanta non dovrebbero fare più di 4 punti, mentre il Milan dovrebbe non solo perdere lo scontro diretto con i bianconeri, ma anche la partita successiva col Verona o al limite pareggiarla se la Juve riuscisse ad avere la differenza reti a suo favore.

Prossime partite di Serie A

Come visto la qualificazione alla prossima Champions dipende dagli incastri dei vari risultati. Per sapere come andrà a finire non ci resta seguire le prossime partite delle squadre interessate alla corsa per il posto in coppa dei campioni. Ecco quando e dove si giocano:

Fiorentina-Roma, sabato alle ore 18:00 allo stadio Franchi di Firenze.

Inter- Atalanta, sabato alle 20.45 a San Siro (Milano)

Juventus-Milan si gioca domenica sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

