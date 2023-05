La sentenza plusvalenze della Juventus può mandare Milan e Inter in Champions League. Quanti punti hanno tolto alla Juve, come cambia la classifica e cosa succede ora.

La sentenza sulle plusvalenze della Juventus cambia ancora una volta la classifica della Serie A e rende sempre più “folkloristica” la stagione di calcio 2022-23, come l’ha definita mister Allegri. Perché? E’ presto detto, la nuova penalizzazione imposta dalla FIGC punisce la società Juventus Fc di fatto non facendola partecipare alla prossima Champions, ma al tempo stesso favorisce squadre che, a sorpresa, avrebbero rischiato di non farcela sul campo. Di chi stiamo parlando? Milan e Inter. Vi spieghiamo come e perché qui di seguito.

Quanti punti di penalizzazione hanno dato alla Juve

Al processo sulle plusvalenze della Juventus davanti alla Corte d’Appello Federale la richiesta del procuratore Giuseppe Chinè è di 11 punti di penalizzazione. Al momento il procedimento è ancora in corso, ma la sensazione è che questa richiesta potrebbe essere accolta, visto che l’obbiettivo della sentenza è quello di essere afflittiva.

In altre parole si intende punire la Juve dal punto di vista economico, impedendole di fatto di partecipare alla Champions League 2023-24. E con 11 punti in meno in classifica è proprio quello che accadrebbe, salvo risultati improbabili nelle ultimissime partite.

Perché il Milan va in Champions arrivando quinto?

La situazione Juventus si è complicata notevolmente con la nuova penalità. Con gli eventuali 11 punti in meno infatti i bianconeri, secondi sul campo con 69 punti, scivolerebbero a 58 punti, addirittura la settimo posto. Con una vittoria contro l’Empoli sarebbero sesti a 61 punti, a 2 giornate dalla fine del campionato. Ma sotto di 3 punti rispetto al Milan quarto (ultimo posto utile per la Champions) e a 5 dall’Inter terza. Una distanza quasi impossibile da recuperare nelle due giornate rimaste.

Ed è proprio qui che entra in ballo l’altra considerazione: oltre a penalizzare la Juve questa sentenza di fatto permette a Milan e Inter di qualificarsi in coppa dei campioni (sempre che i nerazzurri perdano la finale di Champions 2023). Cosa che sarebbe stata molto difficile, specie per i rossoneri, senza penalità alla vecchia signora. Quindi se i tifosi bianconeri piangono per la penalizzazione, quelli delle due milanesi possono sorridere perché ne traggono un vantaggio in termini di classifica.

Sentenza plusvalenze Juventus, cosa succede ora

Con la nuova sentenza voluta dalla FIGC alla Juve senza la partecipazione alla coppa campioni ci sarà un notevole danno economico. Questo potrebbe avere delle conseguenze nei prossimi mesi, perché bisognerà necessariamente risanare i conti. E anche in caso di qualificazione all’Europa League 2023-24 (Uefa permettendo) le cose non sarebbero diverse, visto che i soldi che si incassano in questa competizione sono molti di meno.

Allora per sistemare i conti potrebbero esserci cessioni di calciomercato come quelle di Vlahovic o i mancati rinnovi di giocatori come Di Maria. E cosa succede ad Allegri? Sicuramente anche il tecnico rischia di non essere confermato. Ma ne sapremo di più solo nelle prossime settimane.

