Situazione Juventus, come si qualifica alla Champions League 2023-24? Ecco quanti punti deve fare la Juve per andare in Champions con o senza penalizzazione. Calcoli e previsioni.

La situazione della Juventus per qualificarsi alla Champions 2023/2024 resta complicata, perché nonostante la buona posizione in Serie A e la possibilità di vincere l’Europa League, ci sono le sentenze della giustizia sportiva che potrebbero cambiare tutto. Proviamo allora a capire, in base alla situazione attuale e agli scenari futuri, cosa potrebbe succedere alla squadra bianconera. Ecco cosa serve alla Juventus per partecipare alla prossima edizione della Champions League, tutte le possibili combinazioni e quante partite deve vincere da qui a fine stagione.

La Juventus va in Champions se…possibili combinazioni

Per partecipare alla prossima edizione della coppa Europea la Juve ha due strade:

Arrivare fra le prime 4 in campionato Vincere l’Europa League.

In Serie A la Juventus al momento è seconda a 69 punti, con 8 lunghezze di vantaggio sul Milan quinto (posizione che non consente di qualificarsi alla Champions). Viste le gare restanti in campionato con una vittoria nella prossima partita di Serie A (lunedì 22 maggio contro l’Empoli) la Juve sarebbe matematicamente fra le prime 4 e quindi in Champions.

In Europea League invece la Juve deve giocare la semifinale di ritorno contro il Siviglia giovedì 18 maggio 2023. In caso di vittoria e di successo anche nell’eventuale finale (se passa il turno incontra la vincente di Roma-Bayer Leverkusen) la vecchia signora si qualificherebbe in Champions. Quindi servono altre 2 vittorie in questo caso per la qualificazione alla coppa Europea.

I bianconeri possono centrare entrambi gli obiettivi, eppure questo potrebbe non bastare per entrare in Champions, perché è in corso un procedimento che rischia di vanificare tutto. Vediamo perché di seguito.

Sentenza Juve, quando ci sarà e cosa può succedere

Il 22 maggio 2023 ci sarà la sentenza sul caso plusvalenze, che vede la società Juve imputata. La giustizia sportiva potrebbe infliggere una nuova penalizzazione in campionato (sicuramente inferiore rispetto ai 15 punti prima tolti e poi restituiti negli ultimi mesi). Questo però a poche partite dalla fine del torneo potrebbe buttare fuori dalle posizioni Champions la Juve in Serie A.

Facciamo un esempio pratico: se alla Juve dovessero dare 10 punti di penalizzazione, si ritroverebbe a 59 (quindi 2 punti sotto il Milan quarto in questo caso). A quel punto nelle ultime giornate la Juve dovrebbe fare 3 punti più dei rossoneri nelle ultime gare per qualificarsi alla Champions. Se invece la penalizzazione fosse più leggera, ad esempio di 7 punti, la Juve si ritroverebbe con un solo punto di vantaggio sui rossoneri e sarebbe costretta a vincere tutte le gare restanti per evitare di essere superata.

Quindi per dirla in breve, se come probabile la penalizzazione ci sarà, la qualificazione alle coppe si complicherebbe parecchio. La Juve dovrebbe fare per forza 9 punti nelle ultime 3 gare per sperare di farcela. Ma ci sarebbero ancora speranze di rimonta sul Milan, visto che il calendario prevede alla penultima giornata lo scontro diretto fra bianconeri e rossoneri. Ma se i punti tolti fossero 12 o 13 ad esempio, a quel punto sarebbe quasi impossibile recuperare, anche vincendole tutte la Juve sarebbe fuori dalla prossima Champions.

Juventus in Champions vincendo la EL (Uefa permettendo)

Se la alla fine la Juve non dovesse arrivare fra le prime 4, ci sarebbe l’opportunità di partecipare lo stesso alla coppa dalle grandi orecchie vincendo l’Europa League ancora in corso. Ma anche qui esiste un’incognita enorme, che si chiama sanzioni Uefa. Infatti, l’organo che gestisce le competizioni di calcio europee potrebbe decidere di escludere la Juventus dalla coppe l’anno prossimo o per più anni, in caso si arrivi a una sentenza di colpevolezza della società Juventus FC per le plusvalenze.

In questo caso estremo neppure la conquista dell’Europa League garantirebbe alla squadra allenata da Allegri di partecipare alla CL. Insomma, per entrare nella Champions 2023-24 la Juve deve vincere ancora diverse partite in campionato e in Europa League. Ma penalizzazioni e sanzioni UEFA potrebbero vanificare tutto, mettendo fuori dalla massima competizione di calcio europea i bianconeri. Di conseguenza l’unico modo per andare in Champions per la vecchia signora è quello di vincere in campo, come squadra e fuori dal campo come società. Tutto molto difficile, ma non impossibile.

