Finale EL 2023, quando si gioca. Data, orario, stadio e prezzo dei biglietti per vedere la finale di UEFA Europa League.

La finale Europa League 23 stabilirà la squadra vincitrice della seconda competizione europea di calcio più importante per club. Il successo in questa competizione, oltre che un trofeo continentale e un ritorno economico, vale anche la qualificazione alla Champions 2023-24. Per questo tutti vogliono conquistarla.

Vediamo allora quando si giocherà la finalissima di EL 23, in quale stadio e quanto costano i biglietti per assistere all’evento sportivo.

Quando si gioca la finale di Europa League 2023?

La finale di UEFA Euorpa League si gioca mercoledì 31 maggio 2023 in gara secca. Quindi diversi giorni prima rispetto alla finale di Champions League 2023. L’incontro fra le due migliori squadre di EL (le vincitrici delle semifinali fra Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen) inizia alle ore 21:00 del 31 maggio.

Alza il trofeo la squadra che vincerà nei 90 minuti regolamentari oppure ai supplementari o ai rigori in caso di parità.

Dove si gioca la finale di Europa League 23?

L’ultima partita di questo torneo si gioca presso lo Stadio Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. Si tratta di un impianto da 68.000 spettatori inaugurato nel 2019. Lo stadio porta il nome di uno degli attaccanti più forti della storia del calcio ungherese (Fernec Puskas) autore di più di 700 gol fra club e nazionale.

Biglietti finale EL 2023, prezzo e quando escono

E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito UEFA.Com seguendo la procedura automatica. Si possono richiedere fino a 4 biglietti per volta e il prezzo varia da un minimo di 40 euro a un massimo di 150 euro. Una volta acquistati i ticket si ottengono tramite l’app Uefa, scaricabile sia da smartphone Android che da iPhone.

Ma da quando saranno in vendita i ticket per la finale di EL? Qualche giorno dopo le semifinali che stabiliscono le due squadre finaliste. Di conseguenza intorno al 20 maggio, ma per l’ufficialità della data di inizio vendita dei biglietti bisogna attendere nuove comunicazioni Uefa. Sicuramente però andranno a ruba, quindi se siete interessati all’acquisto vi conviene farvi trovare pronti e seguire la procedura prima descritta.

Dove trasmettono la finale di Europa League

Se non potete andare allo stadio per assistere alla finale di EL 23, non preoccupatevi l’evento sarà trasmesso anche in diretta Tv. Da stabilire solo se la diretta in chiaro gratis avverrà su Tv8 oppure sulla Rai. Mentre se volete vederla in streaming, la trovate su Dazn, Now tv e Sky Go ma in questo caso solo per gli abbonati.

In breve, la finale di Europa League 2023 si gioca il 31 maggio alle ore 21:00 a Budapest. I biglietti si acquistano sul sito internet della Uefa. Che vinca il migliore, sperando che sia una squadra italiana.