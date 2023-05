Champions League 2023-2024, la qualificazione si decide nelle ultime giornate di Serie A. Inter, Milan e Juventus rischiano di non farcela. Previsioni e pronostici.

Alla Champions League 2023-24 partecipa il Napoli, che ha da tempo ipotecato lo scudetto. Questa al momento è l’unica certezza di un campionato di Serie A che promette incertezza fino all’ultima giornata. Se non altro proprio per la qualificazione alle coppe europee.

I pronostici di inizio stagione sono usciti del tutto stravolti e quelle che dovevano essere le superfavorite si ritrovano ad affrontare una concorrenza inattesa e mille difficoltà tecniche e di calendario. Un finale di stagione davvero imprevedibile dove a rischiare di più sono proprio le squadre più quotate, e in particolare Juventus, Inter e Milan costrette a fare i conti con Roma e Lazio, messe benissimo in classifica, e con l’Atalanta, in forte rimonta.

Come si qualifica la Juventus in Champions 2023-24

La squadra di Massimiliano Allegri non ha mai convinto nel corso di una stagione nel quale le pause di riflessione sono state troppe. A lunghe serie positive, la squadra bianconera ha alternato momenti di grande opacità. Eliminata dalla Champions League, si è ritrovata per gran parte della stagione senza Vlahovic (pubalgia), Chiesa (reduce dal drammatico infortunio dello scorso anno), Szczesny (infortunio a inizio stagione) e con una difesa a volte un po’ arrangiata per acciacchi e squalifiche.

A tutto questo va aggiunta una qualità di gioco sempre tenuta da parte a vantaggio del semplice risultato. La famosa teoria del ‘corto muso’ cara al tecnico non ha pagato quando per la prima volta dopo anni la Juve ha incassato tre sconfitte consecutive in Serie A che non si vedevano dai tempi di Del Neri e di Maifredi, per questo non sarà facile arrivare fra le prime 4 in classifica.

Eppure il bicchiere della Juventus è ancora mezzo pieno. La squadra può arrivare alla Champions League del prossimo anno anche passando dall’Europa League. Anzi… vincendola il club sarebbe addirittura testa di serie della fase a gironi. Non facile, ma possibile. Una chance in più per una squadra che dovrà fare i conti anche con una possibile se non quasi certa penalizzazione per via delle note inchieste su plusvalenze e bilanci.

Inter, per la Champions 2023-24 il calendario è difficile

Nonostante un gran numero di sconfitte in Serie A, molte delle quali assolutamente evitabili e le tante critiche a Simone Inzaghi, va sottolineato che al momento l’Inter è l’unica squadra certa di avere un trofeo in bacheca, la Supercoppa vinta nel derby con il Milan. A questo vanno aggiunti la finale di Coppa Italia, la seconda di fila, e la semifinale di Champions League ancora con il Milan.

Risultati incontrovertibili che hanno portato alle casse della società nerazzurra introiti importanti a suon di tutto esaurito e incassi da record. Ma la posizione della squadra rende tutt’altro che certo l’accesso alla prossima edizione della Champions League per quello che è l’obiettivo minimo che Inzaghi avrebbe dovuto garantire. La società ha operato sul mercato in modo cauto e non tutte le operazioni sono sembrate funzionali. Lukaku per esempio, infortunato per più della metà della stagione. Anche le conferme di alcuni giocatori, Brozovic, Lautaro Martinez e Skriniar, sono sembrate tutt’altro che decisive.

Una squadra che in vista di quello che sarà un altro mercato in uscita con molte partenze, sta cercando di ritrovarsi nonostante incertezze e fragilità. Tanti errori in difesa, pure peggiori quelli in attacco… Ma l’Inter resta in corsa pur con un calendario durissimo, sicuramente il peggiore tra quelli dei tre top team. E la quarta posizione attuale non è rassicurante per ottenere il pass per la coppa dei campioni.

Milan, per andare in Champions la rosa non convince

Molto si è detto del Milan campione d’Italia, alle prese con una delicata riorganizzazione societaria nel passaggio dal Fondo Elliott a Redbird. Una squadra che volutamente ha preferito mantenere un profilo sostenibile, spendendo poco e puntando molto su pochi profili. Una scommessa riuscita solo parzialmente se si pensa che i due acquisti più ambiziosi – De Ketelaere e Origi – hanno platealmente deluso le aspettative.

In un calendario serratissimo che ora vede il Milan in corsa anche in Champions League con due partite attesissime contro l’Inter, la rosa a disposizione di Pioli mostra la corda senza un vero attaccante alle spalle di Giroud, meno risolutivo della scorsa stagione. La lunghissima assenza di Maignan ha mostrato l’inadeguatezza di alternative tra i pali che è costata molti punti. Il Milan ha alternato momenti di bel gioco a lunghi periodi di sterilità.

Il finale di stagione sarà durissimo, sia fisicamente che mentalmente e la squadra rossonera rischia di arrivare al momento decisivo senza le risorse necessarie per reggere una volata che durerà fino all’ultima giornata. Una componente di rischio alta che rischia di non pagare sul più bello. Con il rischio di ritrovarsi fuori proprio per mano dell’Inter.

Tutte le squadre in corsa per la Champions 2024

Con il Napoli che ha già conquistato la certezza aritmetica dell’accesso alla fase a gironi di Champions League del prossimo anno, le squadre ancora in corsa per gli altri tre posti sono sei in tutto. Oltre a Juventus, Inter e Milan anche Roma (in semifinale di Europa League come la Juventus), Lazio e Atalanta.

Quinta e sesta posizione porteranno all’Europa League 2024, il settimo posto qualifica un’unica squadra italiana alla prossima edizione di Conference League. Insomma ci sono 3 posti per 6 squadre, di conseguenza Juve, Milan e Inter rischiano di non qualificarsi alla Champions 2023-24.