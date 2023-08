Quando chiude il calciomercato estate 2023: date Serie A, B e C. Date fine mercato estivo nel campionato italiano di calcio maschile e femminile.

Quando finisce il mercato estivo 2023? Se lo chiedono i tifosi delle squadre del campionato di Serie A maschile e non solo. Il motivo è che al termine della sessione estiva conosceranno finalmente la rosa finale della propria squadra del cuore. In altre parole si conoscerà la lista definitiva dei giocatori acquistati e venduti da ogni club, dalla Juventus fino a Inter, Milan, Napoli e via dicendo.

Stesso discorso per il calcio femminile. Tuttavia le date sono diverse a seconda dei casi, di conseguenza le trattative di calciomercato in Italia si possono completare solo fino a determinate scadenze. Vediamo quali sono.

Quando finisce il mercato estivo? Data chiusura Serie A, B e C

La sessione di calciomercato estivo in Italia terminerà il 1° settembre 2023 alle ore 20:00. La durata complessiva ufficiale del mercato è quindi di 2 mesi, visto che è iniziato il 1° luglio. Tuttavia sappiamo che le trattative sono definite fin dal mese di giugno (e in alcuni casi ancor prima) quindi si tratta solo di date ufficiali. Non a caso gli acquisti o le cessioni perfezionate in data precedente vengono ufficializzate, con il deposito dei contratti in Lega calcio, solo a partire dal primo luglio in poi.

Quindi società come Milan, Roma, Napoli, Inter e tutte le altre, incluse quelle di Serie B oppure militanti in Serie C (detta anche Lega Pro), possono fare ancora acquisti e cessioni di calciatori fino al primo settembre 2023. Da questa data e fino al 31 dicembre si potranno tesserare solo i giocatori svincolati, vale a dire quelli senza contratto. La prossima finestra di calciomercato sarà poi quella invernale e si aprirà nel mese di gennaio 2024.

Vedi anche:

Quando chiude il calciomercato estivo? Date altri campionati

Attenzione però perché all’estero le date sono diverse. Questo significa che in alcuni casi le società di calcio italiane potranno cedere calciatori nelle nazioni dove il calciomercato è ancora aperto anche oltre dopo le 20:00 del 1° settembre. In Arabia addirittura anche nei 19 giorni seguenti. In altri casi invece bisognerà farlo necessariamente prima. Non sarà invece possibile fare acquisti oltre il termine previsto in Italia.

Ecco quando finisce il mercato estivo 2023 all’estero campionato per campionato (o almeno in quelli principali):

Francia: 1° settembre ore 23:00

Inghilterra: 1° settembre ore 22:00

Germania: 1° settembre ore 18:00

Spagna: 1° settembre ore 22:00

Arabia Saudita: 20 settembre.

Quando finisce il mercato estivo femminile 2023?

Se per la Serie A maschile il mercato chiude il primo settembre, per quella femminile non si hanno informazioni ufficiali sulla data di fine calciomercato. Di conseguenza non sappiamo fino a quando le squadre potranno continuare a rinforzare le proprie rose e formazioni. Quindi Juventus femminile, Roma, Napoli, Inter, Milan e tutte le altre società potrebbero avere più tempo per fare calciomercato.

Di certo le giocatrici svincolate, vale a dire quelle che non hanno un contratto in corso con un’altra società possono essere ingaggiate in qualsiasi momento. Ricordiamo che la Serie A donne è entrata a far parte del professionismo dal luglio 2022. Di conseguenza ora le giocatrici sono libere di firmare contratti pluriennali, a differenza di quanto accadeva in passato.

In sintesi, per rispondere alla domanda quando finisce il mercato estivo 2023 la principale data di riferimento è quella di venerdì 1 settembre. In questo giorno si concludono le trattative in Italia per la Serie A, B e C maschile, mentre all’estero orari e date sono diverse. Non c’è invece una data precisa per la fine del calciomercato estate nel calcio femminile.