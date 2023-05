La festa per lo scudetto del Napoli non è solo in Campania, ma in tutta Italia da Nord a Sud. Ecco dove si farà e quanto potrebbe durare.

La festa scudetto del Napoli è un evento che riguarda donne e uomini di tutta Italia. Il motivo è che la tifoseria partenopea è presente non solo in Campania ma praticamente in tutte le città d’Italia, specie al nord dove molti napoletani si sono traferiti negli anni. Per questo le feste della vittoria del campionato di Serie A 2023 sono previste anche in città come Milano e non solo. Vediamo allora dove si faranno e quanto dureranno, in base alle ultime news.

Vedi anche: Il Napoli può perdere lo scudetto improbabile ma possibile

Festa scudetto a Napoli, quando e dove: date

L’inizio della festa scudetto a Napoli potrebbe arrivare già dalle ore 22:45 di questa sera ovvero dopo la fine della partita della Lazio contro il Sassuolo. In caso di mancata vittoria dei biancocelesti, il Napoli sarebbe campione e scatterebbero i primi festeggiamenti per le vie del capoluogo campano.

Più probabilmente i tifosi potranno gioire per la vittoria dello scudetto presso lo Stadio Diego Armando Maradona, giovedì 4 maggio. In questa occasione infatti i maxi schermi all’interno dell’impianto sportivo proietteranno la partita fra Napoli e Udinese, che potrebbe sancire la vittoria matematica del tricolore.

Se i risultati invece non dovessero essere favorevoli la prossima data plausibile per la festa scudetto è quella di domenica 7 maggio 2023, quando l’SSC Napoli giocherà in casa (sempre al Maradona) contro la Fiorentina. In ogni caso dal momento dell’ufficialità del tricolore scatteranno cortei, feste, canti e balli per le vie della città e scuole chiuse a Napoli, come dicono ironicamente nel resto d’Italia.

Vedi anche: Fine scuola 2023 Campania e Napoli

Festa scudetto Napoli a Milano e in Italia

Attenzione però perché i festeggiamenti per la squadra allenata da Luciano Spalletti non si terranno solo in Campania, ma anche in diverse città italiane. Non è un mistero infatti che molti napoletani vivono in altre regioni, per lavoro o altri motivi. Ad esempio a Milano i club Napoli Milano partenopea, sono pronti a organizzare caroselli e striscioni in bar e centri sportivi della città capoluogo della Lombardia. Ma anche a Rozzano, Pieve, Trezzano e altri centri della provincia.

Da oggi in poi quindi si attendono festeggiamenti in queste e altre zone. Ad esempio a Torino oppure nelle regioni territorialmente più vicine alla Campania, come Lazio, Abruzzo o Calabria dove ci sono molti tifosi azzurri.

Queste sono solo alcune località dove si attendono le feste scudetto del Napoli, ma ci saranno anche in altre regioni italiane. Di sicuro infine potrebbe esserci una festa a Udine dato che la partita quasi certamente decisiva per lo scudetto si gioca lì giovedì 4 maggio e dovrebbero esserci circa 12 mila tifosi napoletani in trasferta per sostenere la squadra.

Festa scudetto a Napoli il 4 giugno 2023

I festeggiamenti per il terzo scudetto della storia però non si dovrebbero esaurire al giorno della vittoria matematica. Infatti, secondo le ultime news il presidente De Laurentiis vuole organizzare una festa scudetto ufficiale, per domenica 4 giugno 2023, con una diretta tv rivolta ai tifosi azzurri di tutto il mondo e uno show a Piazza del Plebiscito. Il tutto accompagnato dal concerto del cantante Gigi D’Alessio per ascoltare canzoni napoletane belle e famose.

In alternativa si valuta di svolgere questa festa finale allo Stadio Maradona, in occasione dell’ultima giornata di campionato. Se questo piano venisse confermato in pratica i festeggiamenti dei tifosi azzurri durerebbero più di 30 giorni in totale, una sorta di record. Insomma, la festa scudetto 2023 del Napoli e dei tifosi sarà piuttosto lunga da Nord a Sud. Presumibilmente durerà parecchio, sperando meno rispetto ai 33 anni di attesa dall’ultima volta.