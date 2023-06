Ritiro Napoli Calcio 2023. Da Dimaro a Castel di Sangro, ecco luoghi e programma del ritiro pre-campionato della squadra campione d’Italia.

Il ritiro Napoli 2023 è diviso in due diversi momenti, il primo si svolge a Dimaro fra le montagne del Trentino Alto Adige, mentre il secondo a Castel di Sangro, in Abruzzo. Ma quando inizia il ritiro della squadra che ha vinto la Serie A nella stagione calcistica 2022-23? Intorno alla metà di luglio, partendo proprio da Dimaro Folgarida, ma poi prosegue fino ad agosto sulle montagne abruzzesi.

Dal calendario ai luoghi dove alloggiano i giocatori del Napoli durante i due ritiri di preparazione al campionato, ecco info e date sul ritiro estivo degli azzurri.

Ritiro Napoli a Dimaro, date e programma

La prima parte del ritiro della SSC Napoli si svolge in Val di Sole, ossia in Trentino Alto Adige nella location di Dimaro Folgarida.

Ecco le date del ritiro 2023 del Napoli in Trentino:

14 luglio : inizio

: inizio 25 luglio: fine.

Per chi si stesse chiedendo dove alloggiano i calciatori del Napoli nel ritiro di Dimaro, la risposta è presso un noto hotel del caratteristico borgo, di cui ancora non si conosce il nome. Tuttavia si alleneranno nel centro sportivo comunale, tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 come annunciato dal sito ufficiale Val di Sole. Questa potrebbe essere una buona occasione per avvicinarli scambiarci due parole o scattare una foto.

Ritiro Napoli Castel di Sangro, le date ufficiali

La seconda parte del ritiro estivo del Napoli si svolge a Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila. Qui le date del ritiro della SSC Napoli calcio in Abruzzo:

28 luglio : inizio

: inizio 12 agosto: fine.

In questo periodo non è stato svelato dove alloggiano i giocatori del Napoli. Ma sappiamo che durante la preparazione al nuovo campionato ci saranno delle partite amichevoli, in data ancora da definire. Inoltre il presidente De Laurentiis ha già annunciato che ci saranno degli eventi per rinnovare la festa scudetto del Napoli. Ad esempio il concerto di Gigi D’Alessio, uno dei più famosi cantanti neomelodici, che animerà il ritiro con le canzoni napoletane il 5 agosto.

Il calendario del ritiro Napoli 2023: luglio e agosto

Riassumendo ecco tutte le date del ritiro Napoli 2023 e del periodo successivo fino all’inizio del nuovo campionato italiano di calcio:

Dal 14 al 25 luglio 2023 ritiro in Trentino

dal 28 luglio al 12 agosto 2023: ritiro in Abruzzo

dal 13 agosto in poi allenamenti a Castel Volturno in vista della prima giornata di Serie A 2023-24 che si giocherà fra il 18 e il 21 agosto 2023.

Quindi a partire dalla metà di luglio e fino alla prima partita di Campionato la squadra del Napoli si allenerà agli ordini del nuovo allenatore Rudy Garcia. Inizialmente nel ritiro di Dimaro e successivamente a Castel di Sangro. In tutti e due i casi i tifosi potranno sostenere e incontrare i calciatori, anche in occasione delle feste organizzate dalla società calcio Napoli. In attesa di tornare in campo per la prima giornata della Serie A 2023-24 con il tricolore sulla nuova maglia del Napoli.

