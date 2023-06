Allenatore Napoli 2024. Chi sarà il prossimo allenatore della squadra campione d’Italia? Ecco i preferiti da tifosi e presidente, e i favoriti per la panchina del Napoli.

Chi sarà l’allenatore del Napoli 2024? Dopo l’addio di Luciano Spalletti i tifosi partenopei non vedono l’ora di sapere chi si siederà sulla panchina della loro squadra del cuore. Tutti sperano in un grande nome, che dopo lo scudetto permetta alla squadra di continuare a vincere, magari anche in Champions. Tuttavia non tutti sono realistici, ma il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando una lista di allenatori.

Vediamo allora chi sono i favoriti e i preferiti al momento, per diventare il prossimo allenatore dell’SSC Napoli secondo le preferenze di supporter e del patron azzurro.

Allenatore Napoli 2024 i preferiti di De Laurentiis

Il presidente della società partenopea sta valutando una rosa fra 20 nomi per scegliere il sostituto di Spalletti. Il requisiti individuato dal numero 1 dei campani è la predisposizione del nuovo mister a far giocare la squadra con il modulo 4-3-3, lo stesso che quest’anno ha dato grandi soddisfazioni. Per questo ecco alcuni degli allenatori con queste caratteristiche e perché potrebbero diventare il nuovo allenatore della squadra azzurra:

Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina che gioca con il 4-3-3 in modo offensivo e ha portato la viola a giocare 2 finali di coppa così. Potrebbe liberarsi dai viola se arrivasse la chiamata del Napoli per fare un salto di carriera.

attuale allenatore della Fiorentina che gioca con il 4-3-3 in modo offensivo e ha portato la viola a giocare 2 finali di coppa così. Potrebbe liberarsi dai viola se arrivasse la chiamata del Napoli per fare un salto di carriera. Roberto Mancini, un allenatore vincente tuttavia ancora sotto contratto con la nazionale italiana di calcio , anche se potrebbe essere tentato da un nuova avventura.

un allenatore vincente tuttavia ancora sotto contratto con la , anche se potrebbe essere tentato da un nuova avventura. Luis Enrique, mister spagnolo già campione d’Europa alla guida del Barcellona ed ex allenatore della Roma. ADL ha detto di averci parlato, ma che il suo desiderio sarebbe quello di allenare in Inghilterra.

Allenatore Napoli 2024 i favoriti

Fra i mister che piacciono al presidente appena citati, ad oggi secondo i rumors il favorito numero 1 è Italiano. Tuttavia ci sono altri tecnici favoriti per guidare il Napoli, ecco quali e perché:

Thiago Motta, il tecnico italo-brasiliano è uno dei più concreti candidati a diventare il nuovo mister degli azzurri. Gli ottimi risultati ottenuti con il Bologna, ma soprattutto la sua conoscenza del calcio internazionale aumentano le sue chance.

il tecnico italo-brasiliano è uno dei più concreti candidati a diventare il nuovo mister degli azzurri. Gli ottimi risultati ottenuti con il Bologna, ma soprattutto la sua conoscenza del calcio internazionale aumentano le sue chance. Julian Nagelsmann, De Laurentiis ha parlato con il giovane mister tedesco che piace molto per il suo stile di gioco innovativo. Tuttavia ci sono 2 ostacoli al momento per lui: il fatto che non si è ancora liberato dal contratto con il Bayern Monaco e l’interesse del ricco PSG che lo vorrebbe come prossimo allenatore.

De Laurentiis ha parlato con il giovane mister tedesco che piace molto per il suo stile di gioco innovativo. Tuttavia ci sono 2 ostacoli al momento per lui: il fatto che non si è ancora liberato dal contratto con il Bayern Monaco e l’interesse del ricco PSG che lo vorrebbe come prossimo allenatore. Sergio Conceição, attualmente alla guida del Porto e con un’esperienza brillante a livello europeo fino a questo momento. Tuttavia è ancora sotto contratto con il club portoghese, che vuole 10 milioni per liberarlo. Secondo i rumors di calciomercato al Napoli il profilo piace, a patto di non pagare questa clausola.

Prossimo allenatore Napoli, un nome a sorpresa

Abbiamo visto tutti i candidati più probabili per diventare il nuovo allenatore del Napoli nella stagione calcistica 2023-24. Chiudiamo questo elenco con un mister di cui non si parla ma che potrebbe entrare in gioco a sorpresa, se non dovesse essere il nuovo allenatore della Juve. Di chi parliamo? Di Massimiliano Allegri, che il DS Cristiano Giuntoli ha definito “un ottimo tecnico“, quindi mai dire mai.

Sicuramente a molti tifosi verranno i brividi a leggere questo nome come possibile nuovo tecnico azzurro e oggettivamente le possibilità sono pochissime. Ma sarebbe un’ipotesi in caso di addio alla Juve, visto che gli allenatori italiani liberi sono pochi.

In sintesi, l’allenatore Napoli 2024 potrebbe uscire fra i nomi qui riportati. Ma se è vero che ci sono dei preferiti e dei favoriti, è altrettanto vero che la società non ha fretta a scegliere il nuovo tecnico e quindi potrebbe anche virare su qualche nome a sorpresa. Per sapere chi sarà vi invitiamo a tornare spesso su questo articolo, aggiornato con le ultime news sul Napoli calcio.

