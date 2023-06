La nazionale italiana di calcio femminile a Ferrara per l’ultima amichevole contro il Marocco, in vista del Campionato Mondiale 23. Diretta TV e ultime notizie.

Nazionale donne-Marocco è l’ultima partita amichevole per l’Italia femminile che si prepara per i Mondiali di calcio 2023 di Australia e Nuova Zelanda. Si gioca sabato 1 luglio, pochi giorni prima della partenza della squadra che si imbarcherà per Auckland mercoledì mattina.

Un incontro del tutto inedito, non ci sono precedenti tra le due squadre, ma importantissima perché ci dirà la condizione dell’Italia in vista della grande sfida del Mondiale, contro una squadra che rappresenta un test estremamente interessante. Ecco allora chi sono le avversarie della nazionale di calcio femminile, le ultime di formazione e dove vedere la partita.

Nazionale donne-Marocco, il valore delle avversarie

Per il Marocco quello in Australia e Nuova Zelanda sarà il primo mondiale in assoluto di una federazione relativamente giovane ma che sta crescendo molto velocemente anche se al momento sotto l’aspetto della sua classificazione FIFA, le Leonesse d’Atlante hanno un ranking FIFA decisamente migliorabile: posizione #72. Solo lo Zambia, anch’esso al debutto, è più in basso, cinque posizioni più sotto.

Ma il Marocco femminile è cresciuto moltissimo nel corso degli ultimi anni. Questa è sicuramente la squadra più forte mai allestita dalla nazionale maghrebina con diverse giocatrici ormai stabilmente in Europa e un campionato che è cresciuto molto negli ultimi anni per numero di partecipanti e valore delle squadre.

Il CT è il francese Raymond Pedros, un breve periodo da giocatore anche in Serie A con Parma e Napoli. Un gran lavoro il suo, reduce da numerosi titoli con l’Olympique Lione, in carica in Marocco dal 2021 ha impostato una notevole selezione di talenti giovanili che sta dando i suoi frutti e che ha già portato un risultato insperato, la finale di Coppa d’Africa dello scorso anno coincisa con una sconfitta contro il Sudafrica, avversaria dell’Italia nella fase a gironi. Ed è proprio per questo che Milena Bertolini ha scelto di affrontare il Marocco in un test estremamente credibile. Che può dare indicazioni interessanti.

Italia-Marocco, niente precedenti: poi le convocazioni

Subito dopo la partita l’Italia avrà un ultimo allenamento in programma domenica mattina. Poi liberi tutti. Ma delle 34 giocatrici almeno 28, dipende da quella che sarà la scelta di Milena Bertolini, si ritroveranno a Roma per una terza fase della preparazione. Questo gruppo partirà per Auckland dove entro il 10 luglio il CT avrà modo di scegliere le giocatrici con le quali fissare il roster di 23 atlete con le quali iniziare il Mondiale.

Fino al 23 luglio ci sarà ancora tempo per sostituire eventuali giocatrici che si infortuneranno nella preparazione in programma in Nuova Zelanda.

Dove guardare Nazionale donne-Marocco in Tv

Italia femminile-Marocco si gioca sabato 1 luglio ore 18.15 allo stadio Mazza di Ferrara, biglietti ancora disponibili in prevendita. Botteghini aperti dalle 15 di sabato in via Cassoli. Diretta televisiva su RAI Due e in streaming su RAI Play.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla nazionale, sui Mondiali e sulla Serie A donne, segui il nostro canale Dsw calcio femminile su Youtube.