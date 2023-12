Campionato Europeo 2024: le avversarie della nazionale italiana di calcio maschile. Precedenti, pallone degli europei e come comprare i biglietti.

Partenza in salita per l’Italia: a Euro 2024 sorteggi difficili per la nazionale italiana di calcio inserita in un girone di ferro. Vediamo allora subito chi sono gli avversari della 17esima edizione dell’Europeo in programma a giugno 2024 in Germania. A seguire tutte le informazioni sui biglietti per vedere le partite e sul torneo.

Euro 2024 sorteggi: il girone dell’Italia

L’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Spagna (testa di serie e tre titoli), Croazia e Albania. Un gruppo non semplice ma non impossibile se si considera che l’accesso agli ottavi di finale è garantito alla prima e seconda di ognuno dei sei gironi e alle quattro migliori terze. Ecco l’intero tabellone dei gruppi dopo i sorteggi di Amburgo.

La nazionale si presenta al torneo continentale in qualità di squadra detentrice del titolo dopo la straordinaria vittoria degli Azzurri in Inghilterra. Qualificarsi però non è stato facile, dopo un girone di qualificazione travagliato dalle due sconfitte con l’Inghilterra, da un pareggio in Macedonia del Nord e complicato dalle dimissioni di Roberto Mancini, sostituito ora da Luciano Spalletti.

Proprio a causa del suo cammino complicato, il ranking dell’Italia al momento del sorteggio era decisamente molto basso. Delle 24 squadre iscritte, tre devono ancora guadagnarsi l’accesso alla fase finale attraverso gli spareggi, l’Italia era la 19esima testa di serie. Un biglietto da visita non particolarmente brillante.

Le avversarie dell’Italia, Euro 2024 sorteggi

Spagna: l’Europeo 2024 riporta al centro della scena un superclassico del calcio europeo. Le furie rosse vantano 11 presenze ai campionati europei e tre titoli: 1964, 2008 e 2012, uno dei quali vinto in finale proprio contro l’Italia, all’epoca allenata da Cesare Prandelli. Sono 40 in tutto i precedenti con la Roja. Gli ultimi in particolare non sono molto positivi: una sola vittoria negli ultimi dodici anni, 11 partite in tutto. Anche se la Spagna l’abbiamo battuta in Inghilterra, sulla strada verso il trofeo, ma solo ai calci di rigore. Le ultime due partite di prestigio, nelle semifinali di UEFA Nations League però le hanno vinte loro.

Croazia: è una Nazionale ‘giovane’ con la quale la squadra azzurra ha raccolto risultati solo dal 1994 in poi. In tutto 5 pareggi e 3 sconfitte: di fatto la squadra croata è una delle poche con cui gli Azzurri non hanno mai vinto. L’unico successo in database è una vecchia amichevole contro la rappresentativa croata che risale addirittura al 1942.

Albania: clamorosamente prima nel suo gruppo di qualificazione, è solo la seconda presenza alla fase finale dell’Europeo dopo quella del 2016. Anche per questo i precedenti sono pochissimi, e molto recenti: 4 in totale con tutte vittorie degli azzurri.

Biglietti partite Italia Euro 2024

Per chi volesse vedere le partite della nazionale nel girone di Euro 2024 allo stadio in Germania, i biglietti si possono richiedere sul sito Uefa.com selezionando l’Italia. Una volta iscritti sarà la Uefa a contattare i fortunati che potranno acquistare i ticket per le partite:

Italia-Albania, del 15 giugno ore 21:00 a Dortmund

del 15 giugno ore 21:00 a Italia-Spagna, il 20 giugno ore 21:00 a Gelsenkirchen

il 20 giugno ore 21:00 a Italia-Croazia, il 24 giugno ore 21:00 a Lipsia.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più sull’assegnazione dei biglietti per l’europeo. A proposito del torneo, quello che vedete nella foto qui sotto è il pallone di Euro 2024, si chiama “Fussballiebe” ed è firmato da Adidas.

Queste in sintesi, tutto quello che c’è da sapere su Euro 2024 sorteggi e biglietti in vendita per le partite dell’Italia nel gruppo. La speranza di tutti i tifosi italiane è che la nostra nazionale di calcio maschile riesca difendere il titolo di campioni d’Europa in carica o perlomeno a fare un bella figura. Ma non sarà affatto facile visto la forza delle avversarie.