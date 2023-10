L’Italia perde anche a Wembley e dovrà giocarsi la qualificazione nelle ultime due partite del girone per l’Europeo

Non bastano un buon primo tempo e il vantaggio di Scamacca. L’Italia si perde completamente nel corso della ripresa, esce sconfitta contro l’Inghilterra bissando il default di Napoli nella prima sfida del girone e ora si ritrova a fare i conti. Conti che non tornano.

Per l’Italia risultano a questo punto determinanti le due partite ancora in programma contro Macedonia del Nord, all’Olimpico, e Ucraina.

Inghilterra-Italia 3-1

Prima della partita all’Italia servirebbe una vittoria, per tenere a distanza l’Ucraina che ha una partita in meno e contemporaneamente a noi gioca con Malta. All’Inghilterra basta un pareggio per qualificarsi aritmeticamente.

L’approccio degli Azzurri è buono. Per la verità l’Italia vista nel corso di tutto il primo tempo non è neanche male. Una squadra che prova a giocare palla a terra e che a tratti mette anche in difficoltà la squadra avversaria con un paio di azioni davvero efficaci. La spinta di Udogie è efficace.

Il gol del vantaggio di Scamacca in effetti è bello: ma alla lunga risulta un po’ illusorio. Primo gol in nazionale per l’ex attaccante di Sassuolo e Genoa bravo a concludere con precisione su un cross di Di Lorenzo.

Ci sarebbe spazio anche per il raddoppio dieci minuti dopo ancora con Scamacca. Una grande occasione che trova la difesa inglese imbambolata e bloccata. L’Italia non ne approfitta e subisce il pareggio: palla persa a centrocampo, un rimpallo su Scalvini favorisce Bellingham che entra in area e viene steso da Di Lorenzo. Rigore netto che Kane trasforma. Azzurri che restano in partita costruendo almeno altre due buone occasioni per il raddoppio, se non altro ci provano. Ma non passano. E la differenza alla fine è tutta qui…

L’Inghilterra nel secondo tempo mette a frutto una maggiore superiorità tattica e di campo. L’Italia torna nel suo angolino, a giocare di rimessa per non rischiare il pareggio. E finisce per prendere due gol e perdere l’intera posta. Kane è devastante: le sue percussioni centrali risultano decisive anche per il raddoppio concretizzato in rete da Rashford, ma vive soprattutto della strapotenza di un Kane in condizioni straordinarie. Il suo 3-1, che nasce da un errore di Bastoni, è il sigillo di una partita da MVP assoluto che dimostra che al momento l’Inghilterra è nettamente più forte dell’Italia. Che a questo punto deve dimostrare di essere più forte per lo meno dell’Ucraina.

La situazione in classifica

L’Ucraina nell’altro match del girone in programma ha battuto Malta 3-1 in rimonta: vantaggio dei padroni di casa con Mbong ribaltato con un’auorete di Camenzuli e le reti di Dovbyk e Mudryk.

La classifica del girone vede l’Inghilterra ormai qualificata; l’Ucraina è seconda a 13 punti e +3 in differenza reti. L’Italia è terza a 10 punti e +4 in differenza reti. Grazie alla vittoria nello scontro diretto di San Siro, 2-1 con doppietta di Frattesi in quella che fu la prima vittoria della gestione di Luciano Spalletti, se l’Italia vincerà contro la Macedonia del Nord sarà in vantaggio: e nello scontro diretto in programma a Leverkusen basterebbe il pari. Certo che il recente passato e due eliminazioni nelle qualificazioni ai Mondiali ci hanno insegnato che i calcoli e la gestione dei risultati non sono il nostro forte.

Convocazioni venerdì 10 novembre poi Italia in campo venerdì 17 con la Macedonia del Nord all’Olimpico. Quindi la trasferta a Leverkusen dove l’Ucraina ha fissato il suo match in casa: si gioca lunedì 20. I conti per allora in un modo o nell’altro dovranno tornare.