La Nazionale parte subito una sconfitta in casa all’esordio nel big match contro l’Inghilterra all’esordio del girone di qualificazione all’Europeo 2024

Italia -Inghilterra. Comincia male il cammino azzurro sulla strada di Euro 2024 in programma in Germania. Italia battuta in casa a Napoli nell’attesissima prima sfida contro l’Inghilterra in un match che sa di rivincita dopo le sconfitte inglesi subite a Wembley nella finale dell’Europeo 2020 e più recentemente in UEFA Nations League.

Un brutto primo tempo che si chiude con un doppio svantaggio. Una ripresa più reattiva e convincente nel quale la rimonta non si concretizza.

Italia-Inghilterra sintesi della partita

L’Italia ha tanti problemi e tantissime assenze. Alcune tuttavia dipendono anche da scelte di Mancini che fanno discutere. Come ad esempio l’assenza di Zaccagni, secondo marcatore italiano assoluto di Serie A non convocato dopo lo ‘sgarro’ della mancata disponibilità dell’estate scorsa. Prima frazione completamente dominata dall’Inghilterra sia sotto l’aspetto del gioco che delle occasioni da gol. Donnarumma subito chiamato a un intervento decisivo su un gran tiro dalla distanza di Bellingham. Ma il portiere azzurro capitola sulla conclusione ravvicinata di Rice in mischia dopo un primo tiro di Kane.

L’Italia non reagisce e i Leoni raddoppiano: fallo di mano in area di Di Lorenzo allo scadere della frazione che Kane trasforma dal dischetto. Subito dopo, prima dell’intervallo clamoroso errore davanti alla porta di Grealish che davanti alla porta vuota calcia male mettendo sul fondo.

Una mezza grazia della quale gli Azzurri approfittano solo parzialmente. Molto meglio comunque l’Italia nella ripresa. Ma non abbastanza: primo gol in nazionale di Mateo Retegui che solo davanti a Pickford non sbaglia sull’appoggio di Pellegrini. Italia che spinge, anche con molta insistenza ma sempre in modo poco concreto. Arrivano un paio di traversoni insidiosi ma non molto precisi. Inghilterra sempre più rinunciataria che paga falli e perdite di tempo con l’espulsione di Shaw. Ma nemmeno in inferiorità numerica la squadra di Southgate va particolarmente in sofferenza. Politano fallisce a tempo ormai concluso il colpo di testa del pareggio su cross dalla sinistra di Gnonto.

Finisce senza altri gol e con la sensazione di una prestazione non eccezionale di una squadra ancora alla ricerca di sé.

Festa dei tifosi inglesi, fortunatamente senza eccessi dopo le preoccupazioni della vigilia. Qualche scontro con la polizia prima della partita sulla calca dei supporter ospiti che spingevano per entrare rapidamente allo stadio. Oltre a un bruttissimo striscione esposto dagli inglesi prima della gara con un brutto riferimento alla morte di Maradona.

La Nazionale partirà subito alla volta di Malta per la partita in programma a Ta Qali domenica sera (ore 20.45). Malta battuta dalla Macedonia del Nord nel primo match 2-1: doppio vantaggio di Elmas e Churlinov dimezzato da Yannick allo scadere. Inghilterra impegnata invece in casa contro l’Ucraina.