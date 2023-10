Qualificazione Euro 2024. Lista dei calciatori convocati da Spalletti in vista delle prossime partite della Nazionale maschile.

Qualificazioni Euro 2024, dopo un pareggio in Macedonia del Nord, la vittoria di Milano contro l’Ucraina, Il bilancio di Spalletti come allenatore della Nazionale poteva essere migliore

Di conseguenza le prossime partite in programma contro Inghilterra e Malta, soprattutto la prima allo stadio di Wembley, risultano assolutamente decisive.

Vedi anche: Nazionale di calcio calendario partite Italia

Nazionale, si ritorna a Coverciano

Con la conclusione di questa giornata di Serie A si aprono dieci giorni interamente dedicati alla Nazionale nel corso dei quali Luciano Spalletti dovrà cercare di lavorare su un gruppo che ha avuto a disposizione solo per pochissimi giorni nel tentativo di proseguire un percorso per ora solo abbozzato.

Di sicuro dal pareggio di Skopje alla vittoria di San Siro si è visto qualcosa di meglio e di più: ma affrontare l’Inghilterra, che ci ha battuto nella prima sfida ufficiale del girone di qualificazione, significa andare incontro a un appuntamento fondamentale nel quale non sono ammessi passi falsi.

La situazione di classifica

Gli Azzurri sono secondi nel Gruppo C a quota 7 punti affiancati a Ucraina e Nord Macedonia con sei punti da recuperare sulla capolista Inghilterra. Ma con il vantaggio di avere una gara in più da giocare. Non c’è molto spazio per altre concessioni. E se Malta rappresenta un banco di prova comodo e poco rappresentativo, può essere un test interessante per preparare al meglio l’attesissima sfida di Wembley. Che riporta alla memoria non tanto la sconfitta di qualche mese fa in una delle ultime partite di Roberto Mancini; ma soprattutto il trionfo dell’ultimo Europeo.

Le scelte di Luciano Spalletti

La squadra si ritroverà a Coverciano fin da questa sera, al termine del turno di Serie A. Tutta la preparazione si terrà al centro tecnico federale fiorentino da dove la squadra si trasferirà a Bari per la partita con Malta di sabato 14 per poi rientrare e restare al lavoro prima di imbarcarsi per Londra lunedì prossimo.

Le scelte di Luciano Spalletti sono sostanzialmente piuttosto prevedibili: c’è solo una novità. La prima convocazione per l’ex difensore dell’Udinese oggi al Tottenham Destiny Udogie, che aveva già preso parte agli stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale. Tornano in Azzurro Giacomo Bonaventura e Moise Kean, assenti rispettivamente da tre e due anni.

L’elenco delle convocazioni

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).