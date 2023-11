L’Italia gioca l’ultima partita della qualificazione a Euro 2024 contro l’Ucraina. News, formazioni e orario partita Tv e streaming.

Il Match fra Ucraina Italia si gioca alle 20.45 di lunedì 20 novembre alla BayArena di Leverkusen, campo ovviamente neutro in considerazione delle gravi tensioni belliche che persistono ormai da quasi due anni. Per la Nazionale di calcio Italiana questa è l’ultima chanche, la sfida contro Ucraina è la classifica partita dentro-fuori, dove sbagliare non è più concesso.

Ucraina Italia, quando e dove si gioca

Partita: Ucraina-Italia

Dove si gioca: BayArena (Leverkusen, Germania)

Data: 20 novembre

Orario: 20:45

Dove vederla in Tv: RAI Uno

Come vederla in streaming: su RAI Play

Arbitra lo spagnolo Jesús Gil Manzano. Garantita la presenza di un gran numero di tifosi azzurri che vivono in Germania, ma dall’Italia partiranno non meno di 2mila sostenitori.

Ucraina-Italia le scelte di Luciano Spalletti

Da un punto di vista caratteriale ma anche tecnico la partita contro la Macedonia del Nord ha lasciato indicazioni importanti. La squadra si è vista, la determinazione anche. Ci sono state un paio di amnesie difensive che contro una squadra tecnicamente molto più forte di quella macedone non saranno ammesse.

Ma il lavoro chiesto da Luciano Spalletti ai suoi giocatori è sembrato molto più evidente rispetto alle prime uscite. Impossibile non puntare sui giocatori che in questo momento stanno facendo la differenza: e dunque sicuramente Dimarco, Chiesa e Barella. Con qualche cambio rispetto alla partita dell’Olimpico anche in considerazione delle assenze che hanno costretto Spalletti a rinunciare a diversi convocati prima ancora di scendere in campo.

Grazie alla vittoria nello scontro diretto dell’andata a Bari l’Italia ha il vantaggio di poter passare il turno con due risultati su tre, vincendo o pareggiando. Ma guai a fare calcoli. Una sconfitta precipiterebbe gli azzurri nel girone dantesco dei playoff.

Ucraina-Italia, le probabili formazioni

Rispetto alla partita contro la Macedonia Spalletti dovrebbe inserire Scamacca, l’uomo giusto per affrontare la fisicità della difesa ucraina con Chiesa e Berardi (o Raspadori) ad agire sui lati. Di Lorenzo rientra dalla squalifica al posto di Darmian. Senza Locatelli sarà Cristante nel vivo del centrocampo con Frattesi e Barella.

L’Ucraina, che non è scesa in campo e ha completato la sua preparazione con un lungo ritiro e un paio di amichevoli in famiglia in Polonia conferma il 4-2-3-1 con il temutissimo Dovbyk al centro dell’attacco. Per il resto molto peso ed esperienza in particolare sull’asse Konoplya, Stepanenko, Zinchenko e Yarmolenko.

UCRAINA (4-2-3-1) – Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk. Ct: Rebrov

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, Chiesa. CT Spalletti

Ucraina-Italia, precedenti e statistiche

L’Italia non ha mai perso contro l’Ucraina: nove partite in tutto, sette vittorie, l’ultima delle quali quella già citata a Bari del 12 settembre, e due soli pareggi in altrettante amichevoli. Una, che portò molta fortuna, alla squadra di Lippi che poi avrebbe vinto il Mondiale nel 2006 e l’altra nel 2018.

Tra le statistiche nel lungo periodo vale la pena sottolineare il fatto che le due sconfitte contro l’Inghilterra sono le uniche due nelle ultime 47 partite con 38 vittorie e sette pareggi. L’Italia attende solo la fine di questa sfida per confermarsi alla fase finale dell’Europeo per l’ottava volta consecutiva.

Le parole di Luciano Spalletti

Queste le ultime dichiarazioni di Spalletti, con la squadra già arrivata in Germania per la rifinitura: “I ragazzi stanno tutti bene ho l’imbarazzo della scelta. Ho qualità da tutte le parti e potenzialità importanti. É una partita in cui non solo dobbiamo, ma siamo consapevoli di potere fare risultato. L’atteggiamento deve essere quello di giocare la partita per come si è parlato e per come ci siamo allenati, non solo in questa settimana, ma dalla prima volta che ci siamo conosciuti con tutti i nostri campioni”.

“L’Ucraina ha un attacco forte, potente, hanno giocatori che sono in forma nei campionati in cui giocano. Dovremo comportarci da squadra e riuscire a fare del nostro meglio. L’importanza della partita dice che dobbiamo andare oltre quella che è la nostra possibilità, vogliamo far innamorare gli italiani e questo è il momento giusto. É la partita giusta per fare il salto di livello che poi ci può permettere di lavorare con più tranquillità”.