La qualificazione della Nazionale di calcio maschile all’Europeo passa attraverso una serie di combinazioni e di risultati necessari. Ecco come passa l’Italia.

Euro 2024, la sconfitta contro l’Inghilterra di Wembley la prima della gestione di Luciano Spalletti, la seconda nel girone di qualificazione all’Europeo 2024, obbliga la nazionale italiana a un percorso netto nelle prossime due partite.

L’Italia ancora scendere in campo contro la Macedonia del Nord, il 17 novembre allo stadio Olimpico di Roma, e contro l’Ucraina, il 20 novembre 2023 in Germania, a Leverkusen. Ma per qualificarsi hanno bisogno di ottenere determinati risultati. Ecco quali, in base alle possibili combinazioni

Euro 2024: come si qualifica l’Italia

Alla fase finale di Euro 2024, in programma la prossima estate in Germania, si qualificano le prime due squadre di ogni girone mentre le terze classificate accedono a un ulteriore girone di play off simile a quello che ci ha visti esclusi all’ultimo Mondiale in Qatar.

In questo momento la nazionale di calcio italiana è terza con 10 punti e +4 in differenza reti; tre punti alle spalle dell’Ucraina (13, +3) e sei alle spalle dell’Inghilterra (16, +16) ormai aritmeticamente qualificata e prima del girone.

Avendo il vantaggio di dover giocare ancora due partite, mentre l’Ucraina ha a disposizione solo lo scontro diretto contro di noi, l’Italia è obbligata a uscire imbattuta dalle ultime due partite collezionando non meno di 4 punti. Ma con un distinguo ben preciso…

Prima Italia vs Macedonia del Nord

Se non riusciremo a battere la Macedonia del Nord, match in programma venerdì 17 alle 20.45, saremo poi assolutamente costretti abbattere l’Ucraina in trasferta a Leverkusen. L’Italia in questo momento è in vantaggio negli scontri diretti contro la formazione gialloblù; ma deve pur sempre recuperare tre punti.

Un altro rischio è rappresentato purtroppo proprio dalla Macedonia del Nord, con la quale abbiamo pareggiato a Skopje in quella che è stata la prima partita della gestione di Luciano Spalletti. Una formazione che ci riporta ai tristi ricordi dell’eliminazione nello spareggio diretto per i Mondiali in Qatar, quando fummo sconfitti a Palermo. Anche la Macedonia è in corsa e, con due partite ancora da giocare, la prima con noi e la seconda con l’Inghilterra, e vincendole entrambe, potrebbe scavalcarci anche nella corsa al terzo posto.

Poi Ucraina-Italia per la qualificazione a Euro 2024

Va da sé che entrambe le partite sarebbero da vincere. Ma che la prima sia quella già decisiva. Perché escluderebbe definitivamente la Macedonia del Nord dalla lotta per il terzo posto consentendoci di andare a giocare con la superiorità del vantaggio nello scontro diretto con l’Ucraina, contro la quale potrebbe bastare un pareggio per garantirci il secondo posto nel girone e l’accesso diretto alla fase finale di Euro 2024.

Cosa succede in caso di terzo posto nel girone

Nella malaugurata ipotesi in cui l’Italia non andasse oltre il pareggio con la Macedonia e perdesse contro l’Ucraina saremmo terzi. Ma anche in quel caso, o comunque finendo addirittura quarti anche alle spalle della Macedonia del Nord avremmo comunque la garanzia di partecipare ai playoff, grazie al fatto che l’Italia ha vinto il suo girone di UEFA Nations League. In questo caso il rischio passa attraverso squadre non ancora qualificate e forti: come la Polonia, o la Croazia. Il format prevede, esattamente come per i Mondiali, una semifinale e una finale che accede all’Europeo in sede da definire.

Nel frattempo sono nove le squadre già aritmeticamente qualificate alla fase finale di Euro 2024 che prevede la partecipazione di 24 squadre. Oltre alla Germania, paese organizzatore, Spagna, Scozia, Francia, Inghilterra, Turchia, Belgio, Austria e Portogallo.