Tutti i risultati e marcatore della quindicesima giornata del campionato di Serie B femminile. Classifica e prossimo turno

L’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B Femminile vede il successo della Lazio che si aggiudica anche il titolo di campione d’inverno. A breve distanza c’è il Napoli, vittorioso sul Tavagnacco, mentre si registra la frenata del Cittadella che, dopo la rimonta delle ultime giornate, viene fermato sul pareggio.

Cronaca Serie B Femminile Arezzo-Lazio 1-3

Dopo la battuta d’arresto nello scorso turno di campionato, la Lazio torna alla vittoria superando 3-1 l’Arezzo. Le aretine sono però le prime a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Ceccarelli, ma poi le ragazze di Catini sorpassano con la doppietta di Fuhlendorff e con il gol di Palombi. Per le Aquilotte si tratta dell’undicesimo successo stagionale che consente loro di toccare quota 35 punti, due più del Napoli.

Sintesi Serie B Napoli-Tavagnacco 6-0

Domenica ricca di gol per il Napoli che surclassa il Tavagnacco. Passano solamente due minuti e Pinna sblocca la partita, poi ne trascorrono altri due e Gomes raddoppia. Prima dell’intervallo tocca a Del Estal calare il tris, mentre nella ripresa le azzurre dilagano con Dulcic, Pinna e Del Estal con queste ultime due che si regalano la doppietta. Crisi per il Tavagnacco che, anche dopo il cambio di allenatore, non riesce a invertire la propria marcia e sta pian piano scivolando sempre più in basso.

Serie B Apulia Trani-Genoa 1-4

Sono tre punti pesantissimi quelli conquistati dal Genoa sul campo dell’Apulia Trani. Le pugliesi passano in vantaggio al 7′ grazie a Riboldi, ma il Genoa Women di Antonio Filippini compie il sorpasso già prima del riposo con la doppietta di Bargi. Nella ripresa arrivano poi i gol rossoblù di Costi e Millqvist che siglano il preziosissimo 1-4 che consente loro di raggiungere i 14 punti e portarsi a +3 sulla zona retrocessione.

Risultati e marcatori della quindicesima giornata di Serie B Femminile 2022/23

L’ultima giornata del girone d’andata vede anche il successo di misura del Brescia sul Trento (1-0, gol di Brayda) e il poker della Ternana in casa del San Marino Academy. Di seguito tutti i risultati e marcatori della quindicesima giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023.

Apulia Trani-Genoa 1-4 7’ Riboldi (A), 14’ Bargi (G), 21’ Bargi (G), 73’ Costi (G), 80’ Millqvist (G)

Arezzo-Lazio 1-3 17’ Ceccarelli (A), 51’ Fuhlendorff (L), 57’ Palombi (L), 86’ Fuhlendorff (L)

Brescia-Trento 1-0 14’ Brayda (B)

Cesena-H&D Chievo Women 0-1 82’ Willis (CH)

Hellas Verona-Ravenna 1-1 18’ Pellinghelli (V), 63’ Barbaresi (R)

Napoli Femminile-Tavagnacco 6-0 2’ Pinna (N), 4’ Gomes (N), 44’ Del Estal (N), 55’ Dulcic (N), 65’ Pinna (N), 82’ Del Estal (N)

San Marino Academy-Ternana 2-4 12’ aut. Olivieri (T), 25’ Spyridonidou (T), 40’ aut. Lombardi (SM), 51’ Menin (SM), 65’ Fusar Poli (T), 69’ Massimino (T)

Sassari Torres-Cittadella 1-1 Marenic (S), Begal (C)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Prossimo turno Serie B femminile 2022/2023

Concluso il girone d’andata, la Serie B femminile non si ferma e nel prossimo fine settimana torna in campo per dare il via al girone di ritorno. Particolare attenzione sarà posta su Brescia-Lazio, con le Leonesse in ripresa ad ospitare la capolista, e su Tavagnacco-Genoa che mette in palio preziosi punti in chiave salvezza. Di seguito il programma completo.

Domenica 5 febbraio ore 14.30

Brescia-Lazio

Cesena-Cittadella

Chievo Women-Apulia Trani

Napoli-Trento

Ravenna-Ternana

San Marino Academy-Arezzo

Sassari Torres-Hellas Verona

Tavagnacco-Genoa