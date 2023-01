Tutti i risultati delle partite dei gironi A, B e C di Serie C femminile. Vincono Pinerolo, Bologna e Res Roma

Il girone di ritorno del campionato di Serie C Femminile non regala colpi di scena per quanto concerne le prime posizioni dei rispettivi gironi, con tutte le capolista che ottengono il bottino pieno nelle partite disputate. Di seguito il dettaglio completo dei singoli raggruppamenti.

Risultati Serie C Femminile Girone A

Nessuna sorpresa nella prima giornata del girone di ritorno del Girone A, con le prime quattro della classe che ottengono altrettante vittorie. La capolista Pinerolo soffre, ma alla fine vince di corto muso con il Real Meda (gol di Mani); il Pavia si impone 3-1 in casa dell’Indipendente Ivrea (altra doppietta per Codecà); la Freedom batte 3-0 la Lucchese; l’Orobica serve il poker all’Angelo Baiardo.

Nei bassifondi della classifica gioisce il Fiammamonza che vince in casa del Su Planu grazie alla tripletta dell’esperta attaccante Alice Cama, vittoria anche per lo Spezia che batte l’Accademia Vittuone.

Domenica 29 gennaio ore 14.30

Orobica Calcio Bergamo-Angelo Baiardo 4-1

Independiente Ivrea-Pavia 1-3

Real Meda-Pinerolo 0-1

Città di Pontedera-Azalee Solbiatese 1-0

Freedom-Lucchese 3-0

Spezia-Vittuone 3-2

Su Planu-Fiamma Monza 2-3

Riposa: Pro Sesto Women

Risultati Serie C Femminile Girone B

Tutto immutato ai primi posti del Girone B, raggruppamento in cui il Bologna mantiene saldamente la vetta grazie al 3-0 inflitto al Centro Storico Lebowski (Gelmetti e doppietta di Colombo). Meran Women e Lumezzane non perdono ulteriore terreno con le altoatesine che battono 2-1 il Vicenza, mentre le bresciane si impongono 3-0 in casa del Venezia 1985.

Nelle altre partite, sono invece da segnalare le piogge di gol a Villorba, con la cinquina delle padrone di casa alla Sambenedettese, e a Trieste con la sestina del Venezia sulla Triestina. Senza dimenticare il pirotecnico 4-6 fra Rinascita Doccia e Padova.

Domenica 29 gennaio ore 14.30

Villorba-Sambenedettese 5-1

Rinascita Doccia-Padova 4-6

Venezia 1985-Lumezzane 0-3

Portogruaro-Riccione 0-1

Triestina-Venezia 1-6

Jesina-Orvieto 2-0

Bologna-Centro Storico Lebowski 3-0

Meran Women-Vicenza 2-1

Risultati Serie C Femminile Girone C

Continua inarrestabile la marcia in vetta alla classifica della Res Roma che rifila un poker anche al Crotone (Caccamo, Nagni e doppietta Cianci). Soffre, ma vince anche il Chieti, immediato inseguitore della Res, che si impone 3-2 a Matera. Valanga di gol per il Lecce, quarto in classifica, che ne fa 10 alla Cantera Adriatica Pescara.

Nella seconda parte della classifica del Girone C, prezioso punto per l’Academy Sant’Agata che strappa un pareggio in casa della Ludos Palermo.

Domenica 29 gennaio ore 11.15

Crotone-Res Roma 0-4

Domenica 29 gennaio ore 14.30

Cantera Adriatica Pescara-Women Lecce 0-10

Ludos-Academy Sant’Agata 1-1

Independent-Grifone Gialloverde 1-2

Vis Mediterranea-Trastevere 0-2

Roma-Nuova Cosenza 3-0

Match Point Matera-Chieti 2-3

Sabato 4 febbraio ore 14.30

Frosinone-Salernitana

