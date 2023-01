L’Inter donne distrugge il Milan Women e allunga nella classifica di Serie A Femminile. Secondo poker stagionale per le nerazzurre ai danni delle “cugine”.

Il Derby della Madonnina femminile si chiude con un trionfo dell’Inter Women: le nerazzurre si sono infatti imposte per 1-4 sul Milan donne al termine di una partita mai davvero in discussione.

La sfida si è infatti messa in discesa per le ragazze di Guarino, già in doppio vantaggio dopo un quarto d’ora.

Di seguito cronaca e tabellino della partita di calcio femminile.

Inter-Milan femminile, primo tempo

Pronti, via e l’Inter Women è già in vantaggio: su un angolo di Karchouni c’è infatti un non impeccabile intervento di Giuliani che favorisce Santi, la quale insacca e firma l’1-0 al 2′. La spinta delle nerazzurre è travolgente, tanto che al 15′ Chawinga si trova a tu per tu con il portiere avversario e trova il raddoppio.

Ci vuole una buona mezz’ora al Milan femminile per rientrare in partita, riuscendo anche a trovare la rete che riaccende le speranze con Piemonte, in rete con un gran diagonale da fuori.

Nonostante l’assalto rossonero, il primo tempo si chiude sull’1-2.

Inter-Milan femminile, secondo tempo

La ripresa comincia come il primo tempo, vale a dire con un gol dell’Inter donne: a segnarlo è Karchouni, autrice di una splendida punizione dal limite per l’1-3.

Il Milan femminile pochi minuti dopo avrebbe la possibilità di accorciare le distanze su rigore, ma Asllani si fa ipnotizzare da Durante. L’occasione buttata si rivelerà letale, anche perché al 74′ Nchout chiude i conti calando il poker che mette in ghiaccio il match.

La partita termina dunque sull’1-4, con l’Inter che dunque vince un altro Derby della Madonnina con quattro gol dopo il 4-0 dell’andata.

Inter-Milan femminile, classifica aggiornata

La vittoria di oggi permette all’Inter Women di allungare ulteriormente in classifica sulle “cugine”: le ragazze di Guarino hanno infatti consolidato il quarto posto con ventinove punti, mentre il Milan femminile rimane quinto a ventiquattro.

Le rossonere possono comunque essere soddisfatte, in quanto a tre giornate dalla fine si trovano a +12 dalla sesta posizione e quindi disputeranno i play off scudetto.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Nouwen, Bergamaschi (84′ Andersen); Grimshaw, Mascarello (84′ Adami); Thomas, K. Dubcova (61′ Guagni), Asllani; Piemonte. All.: Ganz

INTER (4-3-3): Durante; Merlo, Alborghetti, Fordos, Thogersen; Karchouni (69′ Pandini), Mihashi, Santi; Polli (80′ Robustellini), Bonetti (69′ Nchout), Chawinga (92′ Colonna). All.: Guarino

RETI: 2′ Santi (I), 15′ e 74′ Chawinga (I), 32′ Piemonte (M), 52′ Karchouni