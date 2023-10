La Roma donne contro l’Inter woman nel big match della 4a giornata di Serie A. Formazioni, pronostico, arbitro e dove vederla gratis in Tv.

AS Roma femminile-Inter è la partita più attesa del 4° turno del campionato di calcio donne. Si affrontano le campionesse d’Italia in carica, attualmente prime in classifica anche in Serie A femminile 2023-24 e la formazione nerazzurra che si trova a soli 2 punti dalla vetta. Entrambe quindi si giocano molto in chiave scudetto e qualificazione alla prossima Champions. Ecco allora cosa aspettarsi, l’orario della partita e come vederla.

Roma e Inter women come arrivano alla partita

La Roma femminile in campionato è a punteggio pieno avendo vinto tutte le prime 3 gare, ma è reduce anche da una fondamentale vittoria nel 2° turno di Champions League 2023-24. Insomma finora le giocatrici giallorosse sono state impeccabili, ma questa volta hanno di fronte un avversario temibile, a cui prestare molta attenzione.

L’Inter women invece finora ha ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio (contro la Fiorentina femminile) in campionato. Quindi le giocatrici allenate da Rita Guarino hanno cominciato bene il torneo, con la convinzione di poter raggiungere la qualificazione alla Champions League femminile 2024-25. Per farlo bisogna arrivare fra le prime 3 in classifica e battere anche le squadre più forti del torneo come la Roma.

AS Roma femminile-Inter: canale Tv

Partita : Roma-Inter

: Roma-Inter Data : 15 ottobre

: 15 ottobre Orario Tv : 16:00

: 16:00 Dove vederla in Tv : su Rai 2

: su Rai 2 Come vederla in streaming: su Raiplay

Il big match fra capitoline e lombarde si può guardare gratis, in chiaro e in diretta televisiva su Rai 2. Mentre chi preferisce lo streaming, può seguire live la partita su Raiplay disponibile sia da pc che da Smart Tv sull’app. L’incontro di calcio femminile sarà inoltre trasmesso su Dazn, ma in questo caso serve un abbonamento per guardarla.

Probabili formazioni AS Roma femminile-Inter

Roma (modulo 4-3-3): Caesar, Bartoli, Minami, Linari, Di Gugliemo, Greggi, Kumagai, Giugliano, Viens, Giacinti, Haavi.

Inter (modulo 4-3-3): Centinja, Thogersen, Bowen, Alborghetti, Sonstevold, Simonetti, Junge Pedersen, Karchouni, Bonfantini, Cambiaghi, Bugeja.

La partita si gioca allo stadio Tre Fontane di Roma alle ore 16.00 di domenica 15 ottobre 2023. Arbitra l’incontro il signor Marco Emmanuele di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Luca Lisi e Alberto Rinaldi.

Pronostico AS Roma femminile-Inter

Entrambe le squadre vivono un ottimo stato di forma testimoniato dai risultati ottenuti fin qui. Nessuna delle due ha infatti mai perso nel campionato di calcio Serie A 2023-24. Tuttavia la Roma femminile sembra essere più forte, vista la facilità con cui ha battuto tutte le sue avversarie fin qui. A conferma di questo anche i precedenti fra le due formazioni: ben 7 volte ha vinto la Roma, un solo successo dell’Inter e un solo pareggio ottenuto fin qui.

Questa volta però l’Inter potrebbe dare del filo da torcere alle ragazze allenate da Mister Spugna e magari ottenere almeno un pareggio. Quindi la previsione più probabile per il match AS Roma femminile-Inter è quella di una doppia chance con vittoria della Roma oppure pareggio.

Pronostico: 1X

