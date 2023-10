Napoli vs Sampdoria è l’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A femminile 23-24. Pronostico e dove vederla in streaming.

Napoli femminile-Sampdoria è una sfida importante in chiave salvezza tra campane e doriane, che apre la quarta giornata di Serie A femminile. Si affrontano le uniche due squadre ancora a zero punti in classifica. Quindi, comunque andrà la partita, alla fine anche in caso di pareggio, ci sarà una evoluzione per le due formazioni che saranno certamente chiamate a un lungo duello per non retrocedere in Serie B.

Ecco quando si gioca e cosa aspettarsi da questo match fra Napoli e Samp femminile.

Napoli Femminile e Sampdoria, ultime news

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato. Il Napoli a Firenze e la Sampdoria in casa contro il Como. Ma la settimana ha portato le prime buone notizie per entrambi i tecnici.

Addirittura una goleada per il Napoli che ha battuto nettamente il Como 6-3, qualificandosi per i quarti di finale di Coppa Italia. Così come vittoria significativa anche per la Sampdoria, vincente in trasferta a Torre del Greco contro il Pomigliano d’Arco. Risultati che fanno ben sperare entrambi gli allenatori in vista dello scontro diretto in programma alle ore 12.30 di sabato 14 ottobre.

Napoli Femminile-Sampdoria, precedenti

Gli ultimi precedenti tra le due squadre risalgono alla stagione 2021-22, prima della retrocessione del Napoli in Serie B. In quel campionato doppia vittoria della Sampdoria che passò in trasferta di misura, 0-1 grazie a un gol all’ultimo secondo di Carp in una partita caratterizzata da un finale nervosissimo e addirittura da tre espulsioni nel Napoli, costretto a chiudere il match con otto giocatrici dopo il rosso diretto a Di Marino e Awona prima di un ulteriore cartellino inflitto a Jaimes subito dopo il vantaggio blucerchiato.

Vittoria della Sampdoria femminile anche nella partita di ritorno, a Bogliasco: gol in avvio di Spinelli. Ma di quelle due squadre è rimasto relativamente poco: soprattutto nel Napoli calcio donne che è cambiato quasi completamente.

Napoli Femminile-Sampdoria: quando si gioca e dove vederla

Partita : Napoli Femminile-Sampdoria

: Napoli Femminile-Sampdoria Data : 14 ottobre

: 14 ottobre Orario Tv : 12.30

: 12.30 Dove vederla in streaming: DAZN

Sarà quindi necessario pagare un abbonamento a Dazn per vedere questo incontro, che non sarà trasmesso in diretta tv. La partita è in programma allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Arbitra Adolfo Baratta di Rossano.

Pronostico Napoli Femminile-Sampdoria

Due squadre che dopo le vittorie di Coppa Italia si sono rilanciate e che puntano a quella che sarebbe la prima vittoria assoluta della loro stagione. Ma anche un pareggio in questo momento del campionato potrebbe ripagare entrambi gli allenatori. Visto che il Napoli donne gioca in casa la previsione sul risultato finale della partita è una doppia chance vittoria o pareggio per le azzurre.

Pronostico: 1X