Terza sconfitta per la Sampdoria che non si schioda dalla coda della classifica

C’è ancora del lavoro da fare per la Sampdoria, che esprime buona volontà e anche qualche buona idea ma alla fine esce dal campo di Vercelli senza nemmeno un punto e con qualche rimpianto. Di sicuro una partita molto sfortunata per la Samp.

A portarsi a casa la posta piena è un buon Como che, reduce dalla sconfitta di Roma, ha il merito di trovare il vantaggio fin da subito per poi gestire la pressione delle padrone di casa correndo rischi in modo solo relativo.

Sampdoria-Como 1-2

Dopo soli 2’ il Como è già in vantaggio: su un pallone conquistato a centrocampo e prontamente gestito in avanti da Skorvankova, Julia Karlernas scaraventa un tiro splendido da almeno 25 metri che conclude la sua corsa nel sacco e al limite dell’incrocio dei pali, dove nemmeno il disperato volo di Tampieri può fare nulla. Gol splendido e primo centro stagionale per la svedese alla sua seconda stagione nel Como.

La Samp reagisce bene ma non ha fortuna: Michela Giordano con una splendida azione personale va in profondità, resiste a una carica ed entra in area calciando molto bene di sinistro. Azione splendida, traversa piena… Per ironia della sorte alla seconda incursione in area, stavolta da azione di fallo laterale la palla arriva in area a Sevenius che controlla bene, ma è solo grazie a un rimpallo che Dominika Skorvankova si ritrova a pochi metri dalla porta il tiro che porta il Como sul 2-0. Primo gol italiano per la centrocampista slovacca arrivata quest’anno in riva al lago dopo tre stagioni al Montpellier.

Alla Samp non ne va dritta una. Due gol in un quarto d’ora: subito dopo un’altra traversa da Heroum direttamente su calcio di punizione poi un gol annullato a Tarenzi su azione di calcio d’angolo.

La Samp gioca tutto il secondo tempo in modo estremamente aggressivo e determinato. Como che si difende con ordine ma stando sempre chiuso nella propria tre quarti per poi allungarsi con timide azioni di contropiede. Alla mezz’ora della ripresa è Giordano a prendere palla e trovare l’angolino giusto alla sinistra di Korenciova.

L’assalto finale della Samp è generosissimo ma inutile: ci provano Sena e Battelani con una squadra completamente sbilanciata in avanti ma anche questa volta il Como pur soffrendo parecchio si salva. E porta a casa la seconda vittoria.

La situazione in classifica

Sampdoria ancora in crescita, ma senza punti anche dopo quella che è stata la miglior partita della squadra blucerchiata in un avvio di stagione che definire complicato è dire poco.

Samp che ora tornerà in campo mercoledì in Coppa Italia contro il Pomigliano sconfitto nettamente dalla Roma, turno unico: si gioca in Campania. Anche il Como sarà impegnato al Sud, a Napoli nella gara secca degli ottavi di finale di Coppa. Per quanto riguarda il campionato invece le due squadre torneranno in campo sabato. Sampdoria a Napoli alle 12.30, Napoli impegnato domani con la Fiorentina, e Como in casa con il Milan.