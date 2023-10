Fiorentina contro il Napoli femminile partita domenica 8 ottobre alle ore 12.30. Come e dove guardare il match tra toscane e campane in streaming.

La domenica del 3° turno di serie A femminile si apre con la partita Fiorentina women-Napoli donne. Il match è in programma al Viola Park una delle strutture sportive più innovative in Italia. La partita sarà trasmessa in streaming da DAZN così come da accordi con la FIGC. Ma come ci arrivano le squadre e quali sono le ultime news sulle formazioni? Vediamole tutte.

Fiorentina Women-Napoli ultime news

Le viola quarte in classifica sono reduci da un pareggio in trasferta contro l’Inter femminile che in questo turno giocherà in trasferta contro il Sassuolo. Il Napoli femminile invece dopo due partite è a 0 punti, visto che perso sia con il Como sia contro il Milan.

Quindi la condizione delle due squadre è molto diversa, le toscane infatti possono contare sulla capacità offensiva di Milica Mijatovic, calciatrice serba autrice di un gran goal nell’ultimo match giocato contro l’inter. Inoltre la difesa è protetta da un portiere forte e affidabile come Katia Schroffenegger. Di contro il Napoli deve ancora trovare la miglior condizione, ma soprattutto la capacità di rendersi pericoloso in attacco, visto che finora ha realizzato solo un goal in campionato.

Probabili formazioni Fiorentina Women-Napoli

Fiorentina femminile (modulo 4-2-3-1): Schroffenegger, Faerge, Agard, Tortelli, Erzen, Severini, Breitner, Boquete, Catena, Mijatovic, Kajan.

Napoli (modulo 4-3-2-1): Bacic, Friedrichs, Di Marino, Di Bari, Kobayashi, Pettenuzzo, Mauri, Gallazzi, Banusic, Chmielinski, Lazzaro.

Dirige l’incontro l’arbitro Luca Cherchi di Carbonia, mentre gli assistenti designati per questo incontro sono Pierpaolo Carella e Nidaa Hader.

Pronostico Fiorentina women-Napoli

Finora la Fiorentina donne ha dimostrato uno stato di forma decisamente migliore, non a caso è ancora imbattuta in campionato dopo 2 giornate. Il Napoli invece ha iniziato male ed è ancora a zero punti. Inoltre, fra le due squadre c’è una differenza nella forza della rosa a disposizione dei tecnici. Le viola lo scorso anno hanno lottato nella poule scudetto per le prime posizioni, il Napoli donne invece era in Serie B femminile quindi in una categoria inferiore.

Se analizziamo le precedenti sfide fra le due squadre sono terminate 3 volte con un successo delle viola e due con la vittoria delle partenopee. In virtù di tutte queste considerazioni e statistiche, la nostra previsione per l’esito di questa partita è la vittoria della Fiorentina.

Pronostico Fiorentina women-Napoli: 1

Ecco invece le altre partite della 3a giornata di Serie A donne: