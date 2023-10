Milan vs Juventus femminile è il big match del 3° turno di campionato. Quando si gioca, dove si vede in Tv, formazioni, arbitro e pronostico.

Milan-Juve women è la partita più attesa della terza giornata di Serie a femminile che si gioca allo Stadio Vismara di Milano. Si affrontano la formazione rossonera e quella bianconera, distanti solo 3 punti in classifica attualmente. Entrambe vogliono vincere questo scontro Champions. Ecco allora cosa aspettarsi dalla partita, ma anche orari e come vederla in tv.

Milan e Juventus come arrivano al match

Il Milan femminile attualmente ha 3 punti in classifica, frutto di una vittoria con il Napoli e di una sconfitta contro l’AS Roma. Ma la squadra allenata da Ganz ha dimostrato di essere in discreta forma e visto che gioca in casa ha tutta l’intenzione di fare una grande prestazione e possibilmente battere le rivali. In caso di successo il Milan raggiungerebbe la Juve donne in graduatoria.

Le giocatrici della Juventus hanno ottenuto 2 vittore in campionato finora, per questo sono in testa alla classifica a pari punti con la Roma. Ma per mantenere questa posizione serve vincere ancora, anche se questa volta il livello delle avversarie e superiore rispetto a quelle battute finora (Pomigliano e Sampdoria).

Milan-Juve women: diretta Tv e streaming

Partita : Milan-Juventus

: Milan-Juventus Data : sabato 7 ottobre

: sabato 7 ottobre Orario Tv : 19:00

: 19:00 Dove vederla in Tv : su Raisport

: su Raisport Come vederla in streaming: su Raiplay oppure su Dazn.

L’incontro fra il diavolo e la vecchia signora si può guardare gratis, in chiaro e in diretta televisiva su Raisport, canale 58 del digitale terrestre. Non servirà quindi pagare un abbonamento per vederla. In alternativa potete seguire il match anche in streaming su Raiplay. A pagamento è invece Dazn, dove saranno visibili sia questa partita sia Pomigliano-Roma femminile e le altre partite della 3a giornata di campionato.

Probabili formazioni Milan-Juve women

Milan (modulo 4-3-3): Giuliani, Bergamaschi, Arnadottir, Fusetti, Thrige, Grimshaw, Cernoia, Mascarello, Dompig, Staskova, Marinelli.

Juventus femminile (modulo 4-2-3-1): Peyraud-Magnin, Lenzini, Gama, Cascarino, Nilden, Gunnarsdottir, Garbino, Caruso, Cantore, Girelli, Beerensteyn.

Arbitro della partita è il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Monaco e Voytyuk.

Milan-Juve women pronostico partita di Serie A

Non è facile indicare una squadra favorita in questo incontro, visto che entrambe sono forti e potenzialmente possono ottenere i 3 punti. Molto dipenderà da come le due squadre approcceranno alla partita, alla concentrazione delle calciatrici e agli episodi. Dando uno sguardo ai precedenti fra le due formazioni in Serie A Woman, la Juve ha vinto 6 volte, 3 i successi del Milan, mentre 2 volte il match è finito in pareggio.

C’è dunque quasi equilibrio in Milan-Juve women, anche se in base alle forze mostrate in campo finora le bianconere potrebbero avere qualcosa in più. Ma il diavolo gioca in casa e il supporto del pubblico potrebbe contare. Di conseguenza entrambe le squadre potrebbero segnare nell’incontro o almeno questa è la nostra previsione.

Pronostico: Goal