La Roma women contro il Pomigliano nella terza giornata del campionato di calcio femminile 2023-24. Partita gratis allo stadio, a pagamento in streaming. Orario e previsioni.

Pomigliano-Roma femminile è la partita di sabato pomeriggio in Serie A donne 2023 2024. Si incontrano le pantere campane in lotta per non retrocedere e le campionesse d’Italia in carica attualmente prime in classifica. Il risultato sembra scontato, ma il Pomigliano vuole sorprendere. Ecco tutto quello che devi sapere su questo match.

Pomigliano e AS Roma come arrivano alla 3a giornata

Il Pomigliano women non ha iniziato male la stagione calcistica 2023-24, infatti è reduce dal pareggio ottenuto fuori casa contro il Sassuolo, mentre nella prima giornata ha reso la vita difficile alla Juve woman, che ha vinto con il risultato di 3-2 dopo essere stata sotto nel punteggio. Quindi le giocatrici campane sono in un discreto stato di forma.

La Roma femminile dal canto suo finora non ha sbagliato nulla o quasi: 2 vittorie su altrettante partite giocate in Serie A. Ma se da un lato l’attacco delle formazione allenata da Spugna si conferma fortissimo (ha già realizzato 8 goal in 2 match), dall’altro la difesa non sembra più insuperabile come lo scorso anno (3 le reti subite nelle prime 2 giornate).

Pomigliano-Roma femminile: canale Tv e biglietti

Partita : Pomigliano-Roma

: Pomigliano-Roma Data : 7 ottobre

: 7 ottobre Orario Tv : 15:00

: 15:00 Dove vederla in Tv : non è prevista nessuna diretta televisiva per questo match

: non è prevista nessuna diretta televisiva per questo match Come vederla in streaming: su Dazn.

Quindi per vedere questa partita in diretta streaming, bisogna pagare un abbonamento, quello a Dazn. Infatti la Rai, che trasmette in chiaro una sola partita per ogni giornata questa volta manda in onda Milan-Juve femminile. Gratis è invece l’ingresso allo Stadio Liguori di Torre del Greco per guardare live la partita, come si legge sulla pagina ufficiale Facebook Pomigliano Calcio.

Probabili formazioni Pomigliano-Roma femminile

Pomigliano women (modulo 4-4-2): Buhigas, Novellino, Rabot, Caiazzo, Harvey, Szymanowski, Ferrario, Di Giammarino, Ippolito, Nambi, Martinez.

AS Roma (modulo 4-3-3): Caesar, Bartoli, Valdezate, Minami, Aigbogun, Greggi, Kumagai, Giugliano, Latorre, Giacinti, Haavi.

Pronostico Pomigliano-Roma femminile

In base ai precedenti (tutti vinti dalla Roma women) e allo stato di forma mostrato finora ci sono pochi dubbi: la squadra giallorossa è favorita per la vittoria in questo incontro. Tuttavia il Pomigliano donne è apparso in buona forma nelle prime giornate del campionato di calcio femminile quindi può cercare di sorprendere le avversarie. Inoltre, dovrebbe poter contare sul sostegno di molti tifosi allo stadio Liguori, dove si gioca la partita Pomigliano-Roma femminile, dato che l’ingresso è gratuito.

Tutti queste considerazioni potrebbero rendere l’esito della partita meno scontato del previsto. Tuttavia se le giocatrici giallorosse dovessero scendere in campo concentrate e volenterose difficilmente non otterranno la vittoria. Per questo i pronostici dell’incontro sono in favore delle capitoline.

Pronostico: 2