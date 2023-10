La Roma contro il Vorskla nel play off di Champions League femminile 2023-24. A che ora si gioca, formazioni, previsioni e dove vederla.

AS Roma femminile-Vorskla è la prima partita in Uefa Women’s Champions League 2023- 24 della squadra campione d’Italia. Le giallorosse affrontano la formazione ucraina del Vorskla nel match di andata del turno 2 di Champions, al Tre Fontane di Roma. Chi vince il doppio confronto si qualifica ai gironi, chi perde viene eliminata dalla competizione di calcio femminile europea.

Insomma la partita è fondamentale per l’AS Roma donne. Ecco quali sono le ultime news sulle due formazioni, dove guardare l’incontro e il pronostico.

Roma e Vorskla come arrivano alla partita di Champions

La Roma femminile arriva a questo scontro Champions dopo un ottimo inizio di campionato. In Serie A le giallorosse allenate da Spugna finora hanno sempre vinto, realizzando 13 goal a fronte di 3 reti subite. Per la Roma women è l’esordio nella Champions 23-24, visto che si sono qualificate di diritto a questa fase del torneo vincendo lo scudetto 2022-23.

Il Vorskla Poltava si è qualificato al 2° turno di coppa battendo prima il Flora (squadra estone) per 4-3 ai tempi supplementari e poi l’Osijek (formazione croata) con il risultato di 3-0. Quindi è squadra da non sottovalutare, a riprova di questo attualmente è prima in classifica nel suo campionato.

Vedi anche: Quanto vale la Champions League femminile premi

Roma femminile-Vorskla diretta streaming

Partita : Roma femminile-Vorskla

: Roma femminile-Vorskla Data : mercoledì 11 ottobre

: mercoledì 11 ottobre Orario : 14:30

: 14:30 Dove vederla in Tv : non è prevista nessuna diretta televisiva per questo match

: non è prevista nessuna diretta televisiva per questo match Come vederla in streaming: su Dazn.

La partita di Champions femminile fra AS Roma e Vorskla si può guardare in streaming su Dazn. La piattaforma infatti possiede i diritti per la trasmissione delle partite di Uefa Women’s Champions 2023-24. Tuttavia bisogna pagare un abbonamento per vedere l’incontro. Gratis è invece il nostro canale YouTube Dsw calcio femminile con contenuti esclusivi e interviste.

Probabili formazioni Roma femminile-Vorskla

AS Roma (modulo 4-3-3): Ceasar, Di Guglielmo, Minami, Linari, Aigbogun, Giugliano, Kumagai, Feiersinger, Latorre, Viens, Haavi.

Vorskla (modulo 4-2-3-1): Samson, Shaynyuk, Korsun, Kotyk, Podolska, Petryk, Osipyan, Andrukhiv, Kalinina, Kotiash, Kozlova.

Vedi anche: Calciatrici famose forti in attività

Pronostico Roma femminile-Vorskla

La squadra giallorossa è decisamente favorita per questa partita e per il passaggio del turno, visto che ha una rosa di giocatrici superiore rispetto a quella delle avversarie. Tuttavia, visto che si tratta di un match della più importante competizione di calcio europea per squadre, le capitoline dovranno mettercela tutta per evitare brutte sorprese.

Inoltre sarebbe importante vincere con 2 o più goal di scarto, in modo da rendere il match di ritorno in calendario più semplice. Ricordiamo che anche la gara di ritorno in calendario mercoledì 18 ottobre 2023 si giocherà al Tre Fontane, visto cha attualmente il Vorskla donne non ha un campo disponibile per la guerra in Ucraina.

In sintesi, Roma femminile-Vorskla è fondamentale per qualificarsi ai gironi di Uefa Champions League 2023-24. Per questo e in base ai valori delle due squadre, la nostra previsione sul risultato è una vittoria per le ragazze allenate da Spugna.

Pronostico: 1