Sampdoria femminile vs Como apre il terzo turno di Serie a donne 2023/24. Orario della partita, formazioni e diretta streaming.

Sampdoria-Como women è la partita più interessante di questo turno del campionato di calcio femminile per le squadre che lottano per non retrocedere in Serie B. Si gioca sabato 7 ottobre allo stadio Piola di Vercelli, fra due squadre in cerca di punti, la Samp in particolare vuole trovare i primi punti stagionali. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sul match, da dove vederla fino al pronostico.

Sampdoria-Como women: Tv e diretta streaming

Partita : Sampdoria-Como

: Sampdoria-Como Data : sabato 7 ottobre

: sabato 7 ottobre Orario : 12:30

: 12:30 Dove vederla in Tv : non è prevista alcuna diretta televisiva

: non è prevista alcuna diretta televisiva Come vederla in streaming: su Dazn

L’incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn, quindi serve un abbonamento a questa piattaforma streaming per guardarlo. Non sarà invece trasmessa in Tv in chiaro sulla Rai visto che l’incontro prescelto per questa giornata è Milan-Juve women.

Probabili formazioni Sampdoria vs Como

Sampdoria (modulo 4-3-3): Tampieri; De Rita, Heroum, Pisani, Oliviero; Giordano, Benoit, Re; Sondergaard, Taty, Tarenzi.

Como Women (modulo 4-3-3): Korenciova, Lundorf, Rizzon, Cox, Cecotti, Pastrenge, Vaitukaityte, Karlernas, Monnecchi, Martinovic, Arcangeli.

Arbitro della partita Sampdoria-Como Women è il signor Edoardo Manedo Mazzoni di Prato. A coadiuvarlo nella direzione dell’incontro gli assistenti Davide Santarossa e Carmine De Vito.

Previsioni Sampdoria-Como women Serie A 2023

Le giocatrici della Sampdoria dopo un inizio di campionato complicato dalle vicende societarie che hanno consentito di allestire la squadra soltanto a settembre, stanno affinando l’intesa e sperano di ottenere i primi punti stagionali. Nelle prime 2 partite infatti sono arrivate altrettante sconfitte. Viceversa il Como femminile ha iniziato abbastanza bene, ottenendo la vittoria nel match d’esordio contro il Napoli, anche se poi ha perso contro la Roma, che tuttavia attualmente è la squadra femminile più forte d’Italia.

Nei 4 precedenti fra le due squadre giocati in Serie A femminile 2 volte ha vinto il Como, una volta la Samp e uno solo il pareggio fra le due formazioni. In virtù di tutti questi dati e delle considerazioni fatte in precedenza sullo stato di forma di entrambe, il nostro pronostico per il risultato di questo incontro è leggermente favorevole al Como. Tuttavia un pareggio non sarebbe poi così sorprendente, anche perché la squadra doriana gioca in casa. Di conseguenza l’esito più probabile è la doppia chance, ovvero pareggio o vittoria della formazione lariana.

Pronostico: X2

