Roma dominante a Pomigliano, terza vittoria consecutiva con una secca cinquina

Partita senza storia al Liguori. Le giallorosse si sbarazzano del Pomigliano senza incertezze trovando subito il vantaggio e amministrando con estrema autorevolezza riuscendo a trovare a tratti momenti di gioco davvero molto spettacolare.

Un ottimo allenamento in vista dell’attesissima gara d’andata di qualificazione per l’accesso ai gironi di Champions League che vedrà la Roma impegnata al Tre Fontane alle 14.30 di mercoledì contro le ucraine del Vorskla Poltava.

Pomigliano-Roma 0-5

Tutto facile per la Roma che trova subito il vantaggio con Feiersinger: puntualissima la sua ribattuta in rete sulla corta respinta di Buhigas dopo una gran conclusione di Giugliano. Dominio totale delle giallorosse: al 12’ Di Guglielmo coglie in pieno il palo con una bella conclusione dal limite e al 21’ Feiersinger raccoglie un pallone perso in modo molto ingenuo dal Pomigliano e firma la doppietta.

Davvero inconsistente la reazione del Pomigliano, molto meno brillante rispetto alla partita d’esordio persa contro la Juventus. La Roma potrebbe già dilagare nel primo tempo: Giugliano, scatenata, cerca il tiro da tutte le posizioni impegnando a più riprese Buhigas. Ma il portiere campano non può nulla sul colpo di testa di Kumagai dagli sviluppi di un calcio d’angolo.

La prima vera occasione per le padrone di casa arriva solo dopo quasi un’ora di gioco: è Martinez a cercare la conclusione, ma Di Guglielmo salva sulla linea con Ceasar ormai fuori causa. Viens, in campo dal primo minuto al posto di Giacinti, trova il quarto gol ancora una volta su calcio d’angolo. E dopo altre tre palle gol fallite di un nulla – compreso un palo di Serturini e un clamoroso assist che Feiersinger non concretizza – arriva il pokerissimo con Tomaselli, gran colpo di testa per il 5-0 conclusivo.

La situazione in classifica

Punizione severa ma giusta per il Pomigliano, mai davvero in partita. Le campane avranno modo di rifarsi in settimana, mercoledì nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria, battuta in casa dal Como, in un bel rematch della sfida salvezza dello scorso anno.

Anche per la Roma doppio appuntamento: rinviato il match di Coppa contro il Cesena in vista dell’evento europeo. Domenica alle 16 sempre al Tre Fontane partitissima contro l’Inter femminile impegnata domani in trasferta a Sassuolo.