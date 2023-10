Il Sassuolo donne contro l’Inter women nell’ultima partita del terzo turno di campionato 23/24. A che ora si gioca, biglietti e come vederla.

La partita Sassuolo Vs Inter chiude la terza giornata della Serie a femminile. Si gioca domenica 8 ottobre alle ore 15:30 allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo. In questo articolo vedremo la situazione delle due squadre in classifica oltre a quali sono i pronostici, le possibili formazioni, dove vedere la partita e i biglietti.

Sassuolo vs Inter femminile statistiche e precedenti

Ci sono stati 7 incontri tra neroverdi e nerazzurre, il primo nel 2019 vinto dalle Emiliane e l’ultimo lo scorso maggio 2023 vinto 3-0 dall’Inter woman. I numeri dei precedenti sulla carta vedono favorite le emiliane, ma sappiamo bene che quando si parla di Calcio femminile italiano la situazione cambia anno dopo anno, ad eccezione della Roma e della Juventus che hanno dimostrato di avere un progetto chiaro e definito da portare avanti

Quindi oggi abbiamo l’Inter Donne in terza posizione in classifica a pari punti con la Fiorentina Women con cui ha pareggiato in casa lunedì scorso. Il Sassuolo invece è in serie A dalla stagione 2019 2020. La squadra emiliana che sembrava fare scintille al suo debutto, nell’ultima stagione ha rischiato la retrocessione e finora dopo due partite ha solo 1 punto in classifica. Questo è il quadro generale.

Inter Woman ultime news

Anche l’Inter femminile ha i suoi problemi, di infermeria, ma soprattutto di coordinamento nella fase offensiva, e lo ha dimostrato ampiamente contro le viola durante l’ultima partita, dove era presente il nostro Direttore Stefano Benzi.

Insomma dopo aver perso Tabitha Chawinga migliore marcatrice della serie a femminile 2022 2023 la squadra di Rita Guarino alla prima prova di campionato ha vinto contro la Samp che come sappiamo è una squadra in fase di allestimento, ma nonostante il mercato estivo che ha rafforzato la rosa della divisione femminile dell’Inter FC, qualcosa ancora non gira.

U.S Sassuolo calcio femminile

Come già detto il Sassuolo donne non brilla ed è nella seconda fascia della classifica, Ma anche per la formazione di Piovani le assenze pesano tra tutte quella centrocampista persiana Zamanian infortunata e dell’attaccante scozzese Lana Clelland che non è ancora in perfetta forma. Questo non significa che la squadra non abbia voglia di vincere, anzi, potrebbe fare punti quando meno te lo aspetti.

In sintesi le formazioni ufficiali usciranno solo prima del match, ma tutto lascia pensare che per l’inter Rita Guarino confermi la medesima formazione che abbiamo visto contro le viola. Piovani invece dovrà trovare il giusto equilibrio tra assenze e presenze.

Dove vedere Sassuolo vs Inter femminile

Sassuolo femminile – Inter, in calendario domenica 8 ottobre 2023 alle ore 15:00 si può vedere in streaming su DAZN, pagando un abbonamento. Mentre trovate gratis risultati e highlights qui nella sezione di DSW sport.

Se invece volete andare a vedere la partita allo stadio i biglietti sono in vendita online sul sito internet del Sassuolo oppure presso lo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo il giorno della partita. Il costo del ticket è di 5 euro per assistere alla partita in tribuna coperta. Arbitra l’incontro il signor Simone Gallipò di Firenze. Pronostico della partita Sassuolo vs Inter women incerto, ma le nerazzurre sono leggermente favorite, almeno sulla carta. Vedremo quale sarà invece il risultato del campo.

