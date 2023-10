Il Como affronta il Milan femminile in un derby regionale molto atteso in Serie A. Ultime su formazioni, diretta streaming, arbitro e pronostico.

Como Women-Milan. Se c’è una squadra che ha dimostrato un percorso di crescita evidente nel corso della sua prima stagione di Serie A questo è il Como Femminile. Quella lariana è una formazione cresciuta sia da un punto di vista tecnico che organizzativo, che ha creato un pubblico di appassionati e le cui ambizioni sono evidenti. Anche per questo la sfida contro il Milan è un match sulla carta estremamente interessante che merita di essere seguito con grande attenzione.

Ecco allora quando si gioca Como contro Milan donne, come ci arrivano le due formazioni e quali sono le previsioni sul risultato.

Como Women-Milan, a che ora si gioca il derby

Como donne vs Milan si gioca a Seregno alle ore 18:00 di sabato 14 ottobre 2023. Il Como women è reduce da due vittorie in tre partite dopo i successi sul Napoli e sulla Sampdoria inframmezzati dalla pesante sconfitta sul campo della Roma.

L’avvio di stagione del Milan femminile dal punto di vista del calendario, è stato indubbiamente molto pesante: Roma e Juventus in rapida successione, contro le quali per altro la squadra di Maurizio Ganz ha giocato senza alcun timore reverenziale dimostrandosi all’altezza della sfida nel lungo periodo.

Como Women-Milan: quando si gioca e dove vederla

Partita : Como Women-Milan

: Como Women-Milan Data : 14 ottobre

: 14 ottobre Orario Tv : 18.00

: 18.00 Dove vederla in streaming: DAZN

La partita è in programma allo stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno. Si può guardare solo a pagamento su Dazn, visto che la Rai trasmetterà gratis in chiaro Roma femminile-Inter in questo turno di campionato. Arbitra Abdoulaye Diop di Treviglio.

Como Women-Milan dopo la Coppa Italia

Due i precedenti della scorsa stagione, in regular season. Un pareggio nel girone d’andata, 3-3, al Vismara, una netta vittoria del Milan a Seregno con una doppietta di Martina Piemonte, attaccante che alle rossonere Milan manca sicuramente molto dopo il suo passaggio all’Everton. Ma anche a Martina, che in SuperLeague inglese deve ancora trovare il suo primo gol, sembra mancare molto il Milan.

Le due squadre arrivano dal turno di Coppa Italia e da risultati in pieno contrasto: pesante sconfitta a Napoli, 6-3, per il Como – eliminato – netta vittoria del Milan, 7-2, a Verona contro l’Hellas, promosso e destinato ad affrontare nei quarti di finale il Sassuolo.

Interessante il fatto che il Como contro le rossonere proporrà la finlandese Oona Sevenius, 19 anni, in prestito proprio dal Milan, già due gol questa stagione uno in campionato e uno in coppa. Un prospetto molto interessante. Il Milan dal canto suo dovrebbe recuperare Piga e Asslani, assente nella sconfitta contro la Juventus dopo l’infortunio con la sua nazionale.

Pronostico, Como Women-Milan

Il Milan in Coppa Italia ha davvero impressionato, e il rientro dell’attaccante Asslani dovrebbe dare ancora maggiore capacità di manovra al Milan che è favorito d’obbligo per forza e tradizione. Contro un Como che però è a punteggio pieno sul proprio campo…e allora la previsione di una doppia chance pareggio o vittoria rossonera, sembra l’esito più probabile.

Pronostico: X2