Piemonte, Bergamaschi e Andersen scatenate, Milan Women in completo controllo della gara contro il Como donne. Il match di Serie A Femminile si chiude sullo 0-4.

Tutto facile per il Milan femminile che chiude la diciottesima e ultima giornata di Serie A con una comoda vittoria sul Como Women: due gol per tempo per le rossonere, uscite vittoriose per 0-4 dal campo delle lariane.

Di seguito dunque cronaca e tabellino della partita di calcio femminile.

Como Women vs Milan femminile, primo tempo

La gara del Milan Women si mette in discesa già all’8′, quando la “solita” Piemonte, con una bella conclusione volante, sfrutta al meglio il cross dalla destra di Bergamaschi per infilare Beretta sul primo palo.

La superiorità rossonera è manifesta e attorno al quarto d’ora Adami sfiora il palo con una bella conclusione da fuori area. Poco prima della mezz’ora è nuovamente il duo Bergamaschi-Piemonte a creare grattacapi alla retroguardia comasca, con l’attaccante che, su cross della numero 7, manca di poco il palo con una deviazione velenosissima a pochi passi dalla porta.

Il raddoppio del Milan femminile è comunque nell’aria, ma arriverà solamente al terzo minuto di recupero del primo tempo, peraltro in modo piuttosto rocambolesco: punizione dalla sinistra di Andersen, tocco di Lipman che manda fuori giri Beretta e palla che sbatte sul palo prima di infilarsi in porta.

Vedi anche: rosa giocatrici Como Women

Como Women vs Milan femminile, secondo tempo

Il tema della ripresa è il medesimo del primo tempo, come dimostra il fatto che al 47′ il Milan donne trova anche il terzo gol grazie alla doppietta di Piemonte, il cui colpo di testa sugli sviluppi di un’altra punizione ben battuta da Andersen non lascia scampo a Beretta.

A questo punto le rossonere giocano sul velluto e si divertono, trovando pure il poker: cross dalla destra della scatenata Bergamaschi e destro di collo pieno di Vigilucci che al volo scaraventa in rete mettendo a referto una rete bellissima.

Trovato il poker, le ospiti (pur non rinunciando ad attaccare) iniziano dunque a gestire il risultato, il quale rimarrà comunque fermo sullo 0-4.

Il Milan Women chiude dunque la propria stagione regolare al quarto posto con trentaquattro punti (al pari con la Fiorentina), per il Como femminile c’è invece la penultima posizione a quota undici. Ora, nella seconda metà di stagione, le due compagini proveranno dunque a raggiungere i rispettivi obiettivi partendo da queste basi.

Vedi anche: calendario partite Serie A Femminile

Tabellino Como-Milan femminile 0-4

COMO (4-3-1-2): Beretta; Rizzon, Lipman, Cecotti, Zanoli (46′ Brenn); Picchi (57′ Stapelfeldt), Beil (57′ Hilaj), Pastrenge (73′ Rigaglia); Pavan; Beccari, Kubassova (56′ Di Luzio). All.: De la Fuente

MILAN (4-3-3): Giuliani; Guagni (86′ Carage), Fusetti, Nouwen, Andersen (63′ Soffia); Adami, K. Dubcova (86′ Sevenius), Grimshaw; Bergamaschi, Piemonte, Asllani (54′ Vigilucci). All.: Ganz