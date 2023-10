Juve women vs Sassuolo donne 4a giornata del campionato. Juventus favorita ma attenzione ai precedenti. Formazioni, orario e streaming.

La partita Juve femminile-Sassuolo è in calendario domenica 15 ottobre 2023 e chiude il quarto turno di Serie A donne. Si incontrano le calciatrici della vecchia signora, al momento prime in classifica a pari punti con la Roma e le neroverdi, che finora hanno raccolto solo 1 punto. Quindi l’esito sembrerebbe scontato, ma in realtà non è così. Di seguito vi spieghiamo perché, le ultime news sulle formazioni e dove vedere la partita.

Juve e Sassuolo ultimissime sulle due squadre

La Juventus femminile è reduce da 3 vittorie consecutive in campionato e da quella in Coppa Italia donne contro il Chievo Verona. Tuttavia è obbligata a vincere questa partita per mantenere la prima posizione, visto che la Roma attualmente è a pari punti e l’obbiettivo della squadra allenata da Montemurro è vincere lo scudetto dopo l’eliminazione dalla Champions.

Il Sassuolo donne invece ha iniziato male la stagione, ottenendo 1 pareggio e 2 sconfitte nelle prime 3 giornate di campionato. Quindi la formazione emiliana allenata da Piovani al momento è in una posizione di classifica pericolosa. Di conseguenza è in cerca di riscatto e ce la metterà tutta per ottenere un risultato positivo contro le bianconere.

Juve femminile-Sassuolo canale Tv e streaming

Partita : Juventus-Sassuolo

: Juventus-Sassuolo Data : 15 ottobre

: 15 ottobre Orario : 18:00

: 18:00 Dove vederla in Tv : non è prevista nessuna diretta televisiva per questo match

: non è prevista nessuna diretta televisiva per questo match Come vederla in streaming: su Dazn.

Niente diretta gratis in tv per Juve femminile-Sassuolo, l’unico modo per vedere questo incontro è a pagamento in streaming su Dazn. Se invece volete vedere goal e highlights li trovate gratuitamente nella sezione calcio femminile donnesulweb.

Probabili formazioni Juve femminile-Sassuolo

Juve women (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Boattin, Lenzini, Cascarino, NIlden, Grosso, Caruso, Cantore, Garbino, Beerensteyn, Girelli.

Sassuolo (modulo 3-4-3): Kresche, Orsi, Filangeri, Pleidrup, Santoro, Pondini, Brignoli, Philtjens; Missipo, Sabatino, Beccari.

Arbitro dell’incontro Juve femminile-Sassuolo è il signor Giuseppe Vingo di Pisa.

Pronostico Juve femminile-Sassuolo Serie A

In base allo stato di forma delle due squadre, la favorita per l’incontro è la Juventus, che peraltro gioca in casa la partita di domenica presso lo stadio La Marmora di Biella. Tuttavia prendendo in considerazione i precedenti fra le due squadre si può notare un aspetto molto interessante.

Se è vero che quando si sono affrontante bianconeri e neroverdi in Serie A ha quasi sempre vinto la Juve, è altrettanto vero che negli ultimi 2 incontri (nella stagione calcistica 2022-23) è sempre finita in pareggio. Di conseguenza le calciatrici di Montemurro dovranno mantenere la concentrazione alta in questo incontro per non incappare ancora una volta in un pareggio. Tuttavia la nostra previsione sul risultato di questa partita è la vittoria della squadra di casa, anche se non sarà facile.

Pronostico: 1