Tre partite e niente punti per la Fiorentina Women’s reduce da quattro sconfitte consecutive e da una post season fino a questo momento completamente a secco che acuisce un momento di crisi evidentemente non così transitorio per la squadra di De La Fuente. La Juventus femminile con un netto 4-0 riprende il controllo del proprio destino e si isola al secondo posto in classifica tenendo il ritmo della Roma vittoriosa nell’anticipo a Milano contro l’Inter.

Juventus-Fiorentina sintesi della partita

Con la notizia della riconferma di Cristiana Girelli anche per la prossima stagione, la numero #10 è in campo dal primo minuto, la Juventus Women si presenta con Thomas e Beerensteyn, nostra prossima avversaria nelle qualificazioni all’Europeo con l’Olanda.

Fiorentina che si propone con Janogy sul lato destro e la coppia Hammarlund e Boquete in fase offensiva. Ma di offensivo della Viola si vede poco nel primo tempo. Anche se la prima vera occasione la costruisce proprio Janogy con una conclusione radente molto insidiosa che costringe Peyrayd Magnin a respingere con i piedi. Da qui in poi è solo Juve.

Al 10’ è Julia Grosso a fotografare l’incrocio dei pali con una deliziosa conclusione appena da fuori area su un pallone conteso da Caruso dopo un cross dalla destra. Tiro delizioso.

Sbloccato il risultato la Juve Women gioca in estrema scioltezza: Echegini serve subito il 2-0 con un tiro preciso confezionato da un’azione precisa e piacevole. É il primo sigillo dell’attaccante nigeriana sempre più a suo agio in una Juve che la incorona bomber del 2024. Assist perfetto per lei di Beerensteyn. Micidiale la squadra bianconera con Beerensteyn che va via in velocità su un rilancio di Peyraud Magnin e mette sul fondo di un nulla. In pochi minuti altre due occasioni: ancora Echegini sul fondo, poi Baldi, bravissima a coprire la porta prima a terra, su una conclusione di Arianna Caruso, poi bloccando la conclusione di Echegini, ancora prontissima alla conclusione.

Cronaca secondo tempo Juventus Women Fiorentina

Sotto una pioggia battente e su un campo pesante la formazione bianconera gioca in scioltezza anche nel corso del secondo tempo concedendo pochissimo a una Viola frastornata e poco lucida in fase di costruzione.

Ripresa che si apre con Beerensteyn che conclude centralmente senza sorprendere Baldi. Ma subito dopo la scena è tutta per Echegini: al 55’ conclusione velenosa dai limiti dell’area di rigore, aiutata da una deviazione di Johansdottir, per il terzo gol bianconero, cui si aggiunge il quarto e ultimo gol cinque minuti dopo. Palla crossata tesa dalla sinistra di Boattin che Echegini, ottavo gol in Serie A, alla sua prima tripletta in Italia, deve solo spingere in rete.

Con la Fiorentina davvero molto dimessa, eccezion fatta per Janogy, l’ultima ad arrendersi, e una Juve che sceglie di non infierire, la partita si conclude con poche emozioni quasi tutte di marca bianconera. Con Baldi costretta ad almeno due grandi interventi, su Bonansea e Beerensteyn, per evitare un passivo ancora più pesante.

In classifica

Con la Roma femminile dieci punti più sopra, la Juve – grazie a questa vittoria – tiene a debita distanza la Fiorentina che con cinque partite ancora da giocare dovrebbe recuperare ben otto punti alle bianconere per arrivare al secondo posto. Non impossibile. Ma per quanto si è visto davvero improbabile… Forbici davvero molto ampie tra tutte le posizioni a rendere la classifica estremamente cristallizzata.

Il sabato di Pasqua si conclude con la vittoria del Napoli sulla Sampdoria che rinvia il progetto di salvezza largamente anticipata sia delle blucerchiate che del Milan.

