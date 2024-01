Inter-Roma è il big match della 13esima giornata di Serie A femminile che mette di fronte le nerazzurre e le campionesse d’Italia in carica. Si gioca sabato 20 gennaio all’Arena Civica di Milano e per questo la squadra allenata da Guarino ci tiene a fare bella figura, ma ottenere punti contro la formazione allenata da Spugna non sarà semplice. Ti spieghiamo perché, ma prima quando vedere la partita di campionato.

Dove vedere Inter femminile vs AS Roma

Ecco tutto quello che devi sapere per seguire la partita fra nerazzurre e giallorosse valida per il 13° turno del campionato di calcio donne:

Partita: Inter-Roma femminile

Inter-Roma femminile Data: 20 gennaio 2024

20 gennaio 2024 Calcio d’inizio: ore 15:00

ore 15:00 Dove si gioca : Arena Civica di Milano

: Arena Civica di Milano Come vederla in streaming: su Dazn

L’incontro si potrà quindi seguire solo pagando l’abbonamento a Dazn e non sarà disponibile gratis in Tv. Visto che la Rai durante questa giornata trasmetterà in chiaro solo il match Milan-Como women.

Inter-Roma come arrivano le due squadre

Le due formazioni arrivano a questo incontro con stati di forma diversi, e per certi versi sorprendenti. Perché se è vero che la Roma femminile è prima in classifica in campionato (dove ha sempre vinto finora) mentre l’Inter è quarta, molto distante dalla zona Champions, le ultime partite giocate hanno in parte cambiato le carte in tavola.

In particolare in Coppa Italia femminile l’AS Roma è reduce dalla sorprendente sconfitta contro il Napoli che segue quella della settimana precedente in finale di Supercoppa contro la Juve. Di contro l’Internazionale ha ottenuto un buon pareggio contro le rivali della Fiorentina sempre durante l’andata dei quarti di Coppa. Quindi le ultime tendenze ci mostrano che la Roma non è al top, tuttavia resta una squadra quasi imbattibile in campionato.

Inter-Roma femminile chi vince

Per tutte le ragioni elencate fin qui e se si considera che le giocatrici dell’Inter affronteranno questa partita in casa, l’esito del match non è scontato. Le nerazzurre potrebbero sorprendere le rivali, per provare a portare a casa i punti necessari per recuperare terreno in classifica.

Tuttavia se si guardano i precedenti (10 fra le due squadre in campionato con ben 8 vittorie giallorosse, 1 pareggio e un solo successo interista) e la forza mostrata fin qui, allora la bilancia del pronostico pende decisamente dalla parte delle capitoline. Per questo la nostra previsione per il risultato di questa partita è quella di una doppia chance pareggio o vittoria della squadra fuori casa, ossia la Roma woman.

Pronostico Inter-Roma: X2