Con tre vittorie consecutive la Fiorentina resta a ridosso della Juventus, seconda, e ben concentrata nella difesa della terza posizione che a fine stagione vale l’accesso ai turni di qualificazione di Champions League.

Una squadra quella di De La Fuente tra le più continue in senso assolto nel campionato di Serie A.

Dove vedere Fiorentina-Pomigliano

La partita tra Fiorentina e Pomigliano apre il programma domenicale della 13esima giornata di Serie A femminile.

Partita: Fiorentina femminile-Pomigliano

Fiorentina femminile-Pomigliano Data: 21 gennaio 2024

21 gennaio 2024 Calcio d’inizio: ore 12:30

ore 12:30 Dove si gioca : Viola Park di Bagno a Ripoli

: Viola Park di Bagno a Ripoli Come vederla in streaming: su Dazn

Fiorentina-Pomigliano, le ultime notizie

Il Pomigliano ha l’unico vantaggio di avere preparato questa partita senza il turno infrasettimanale di Coppa Italia che ha visto la Fiorentina pareggiare contro l’Inter in una delle sfide più intense ed equilibrate in senso assoluto. La Viola ha già schierato il nuovo acquisto Madelen Janogy che ha esordito in Coppa destando subito una buona impressione fin dalla sua prima uscita. Per il Pomigliano tre sconfitte consecutive e un solo punto nelle ultime quattro partite, peggior difesa del campionato con 30 gol subiti in dodici turni, è un match proibitivo che pesa nel testa a testa salvezza con il Napoli, impegnato a Genova contro la Sampdoria.

Fiorentina-Pomigliano, precedenti e statistiche

Nel girone d’andata netta vittoria Viola in trasferta, la quinta vittoria in altrettante partite negli scontri diretti tra queste due squadre, tutti in campionato e delineati nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A femminile. In due sole occasioni la Fiorentina ha subito gol dal Pomigliano.

Fiorentina-Pomigliano, il nostro pronostico

La Fiorentina a oggi ha vinto tutte le partite contro le squadre posizionate sotto di lei in classifica: tranne una, quella con l’Inter del girone d’andata, pareggiata a Sesto San Giovanni. Squadra estremamente concreta quella Viola che difficilmente fallisce gli obiettivi che contano. E questa partita non dovrebbe costituire una eccezione in un campionato condotto fino a questo momento senza incertezze.

Pronostico Fiorentina-Pomigliano 1