Netta vittoria della Fiorentina Femminile sul campo del Pomigliano nella quarta giornata di Serie A femminile

La Fiorentina Femminile conserva la sua imbattibilità e conquista una ampia vittoria sul campo del Pomigliano, 1-4.

Partita davvero senza storia con la squadra di De La Fuente sempre in pieno controllo in una partita che le viola avrebbero addirittura potuto vincere in modo più ampio.

Pomigliano Women-Fiorentina 1-4

Fiorentina che parte in modo dirompente: si sbrana un gol con Boquete, tiro alto di pochissimo, e sbaglia un rigore. Tocco di mano in piena area di Caiazzo dopo una splendida doppia triangolazione tra Boquete, Severini e Lundin: Boquete si presenta sul dischetto ma calcia a lato anche questo.

Il Pomigliano non riesce in alcun ad allentare la pressione della Fiorentina che al 16’ passa con pieno merito: altra azione collettiva, splendido assist di Boquete per Catena che prima calcia a botta sicura, poi – su un mezzo miracolo di Buhigas che devia la palla sulla traversa – è prontissima a insaccare di testa.

Nonostante una conclusione del Pomigliano e una gestione meno frenetica del gioco, è sempre la Fiorentina a condurre tempi e modi della partita. Al 42’ Lundin conclude di poco alto la palla del raddoppio e prima dell’intervallo la Fiorentina trova il secondo gol con Boquete che si fa perdonare il rigore sbagliato insaccando un’altra corta respinta di Buhigas su gran conclusione di Mijatovic. Altra azione splendida, tutta in verticale e in velocità.

Nel secondo tempo ci si aspetterebbe qualcosa in più da parte delle Pantere ma Ippolito spreca l’unico pallone davvero importante.

Anche dopo i cambi la Fiorentina continua a dominare la scena: Longo, appena entrata in campo, al 67’ firma il terzo gol con una conclusione angolata a tu per tu con il portiere e dopo dieci minuti arriva anche il poker firmato da Hammarlund, anche lei entrata dalla panchina.

Dominio assoluto: le viola si sbranano altre due reti con Bourgouin e Longo e il peso del gol della bandiera del Pomigliano siglato su rigore da Ippolito, arrivato dopo una traversa di Caiazzo e a tempo praticamente scaduto, vale solo per il database.

Fiorentina imbattuta, Pomigliano senza vittorie

Una partita che conferma i valori visti fin qui in campionato. E dunque con la Viola che punta con decisione al terzo posto assoluto e il Pomigliano che, dopo aver perso anche la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, vittoriosa ieri anche a Napoli, attende ancora la sua prima vittoria riuscendo se non altro a evitare un’altra goleada senza marcare nemmeno un gol così come era accaduto contro la Roma.

Fiorentina che ora è chiamata ai primi veri test stagionali: domenica pomeriggio alle 15 ospiterà la Juventus. Pomigliano ospite del Milan in un’altra sfida non semplice contro le rossonere che hanno bisogno di punti dopo il pareggio in bianco di ieri a Como.