Finisce senza gol il primo derby Lombardo della stagione con il Milan che attacca ma non passa sul campo del Como Women

Finisce 0-0 tra Como Women e Milan in una partita che diverte solo a metà e nel primo tempo, condizionata da una ripresa asettica e di grande equilbrio.

Le due squadre arrivano entrambe dall’impegno di Coppa Italia che ha visto il Milan passare a valanga a Verona e il Como eliminato a Napoli, unica delle teste di serie a lasciare la competizione. Sulla carta un bel derby anche per la posizione di classifica delle due squadre che vede le rossonere in posizione di rincalzo dopo le due sconfitte subite contro Roma e Juventus, sabato scorso.

Como Women-Milan sintesi della partita

Milan che non riesce a recuperare completamente Asslani, in panchina insieme a Soffia, ma con Piga in campo tra le titolari. Nelle lariane riproposta la giovane Sevenius, prestito delle rossonere a inizio stagione che ha già trovato due gol tra campionato e Coppa.

Un primo tempo discreto cui manca solo il gol. Marinelli impegna subito Korenciova su un traversone; Giuliani è costretta a uscire sui piedi di Skorvankova, lanciata in corridoio da Karlenas. Qualche dubbio per un intervento in area su Marinelli che l’arbitro giudica regolare così come per un fallo decisamente duro di Cecotti su Laurent lanciata in contropiede. Non chiara occasione da gol, ma intervento molto deciso che l’arbitro archivia con un cartelino giallo. E proprio dal punto di battuta è Marta Mascarello che colpisce in pieno una clamorosa traversa. Poi ancora Staskova, sul fondo da punta posizione, e Laurent – di testa su cross da Marinelli, molto brillante sulla sinistra, rendono il Milan pericoloso. Al 35’ altra palla gol rossonera: smanacciata di Korenciova e gran conclusione di Marinelli che finisce alta di poco. Il Milan trova anche il gol al 37’ con Staskova che tuttavia controlla il lancio di Dubcova con un braccio: Diop giustamente annulla.

Como un po’ più intraprendente in avvio di ripresa, ma senza creare grosse insidie. Poi i primi cambi: Baldi per Vaitukaityte nel Como; Asslani e Dompig nel Milan rispettivamente per Dubcova e Marinelli. Ma la ripresa è decisamente meno spettacolare e divertente della prima frazione. Una bella azione a sinistra di Asslani si conclude con un tiro centrale di Mascarello. Nel finale è Grimshaw, su una palla persa centralmente in ripartenza dal Como, a calciare in modo troppo precipitoso e decisamente fuori bersaglio.

Le poche cose che capitano in area di rigore sono controllate autorevolmente sia da Korenciova che da Giuliani e il risultato si cristallizza in uno 0-0 sostanzialmente giusto ma uno po’ stretto al Milan femminile sotto l’aspetto delle occasioni da gol create.