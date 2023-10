La seconda giornata di Serie A femminile si chiude con un pareggio tra Inter e Fiorentina

Fiorentina in vantaggio e Inter di rimonta. Si chiude con un botta e risposta la seconda giornata della Serie A femminile, un 1-1 che impedisce a entrambe le squadre di raggiungere Juventus e Roma che sono al vertice della classifica a punteggio pieno rispettivamente dopo i successi contro la Sampdoria e il Como, sconfitto proprio a Roma.

Partita più equilibrata che spettacolare quella tra Inter e Fiorentina ma con un secondo tempo piacevole contraddistinto anche da qualche bella palla gol.

Inter Women-Fiorentina Femminile 1-1

Si gioca al Breda di Sesto San Giovanni di fronte a un buon pubblico e con qualche ospite d’eccezione. La partita è anche in diretta RAI; tra il pubblico l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, la bandiera nerazzurra per eccellenza Javier Zanetti e Maurizio Ganz, il tecnico del Milan, venuto a dare un’occhiata alle sue prossime avversarie.

Primo tempo piuttosto noioso per la verità e povero di spunti. Una conclusione di sinistro di Kajan nei primi minuti e una doppia opportunità di Nchout, neutralizzata in qualche modo da Schrofenegger sono le cose più interessanti. In chiusura Inter vicina al gol con Nchout, brava a concludere a rete ma senza trovare la porta. Splendido invece il gol del vantaggio della Fiorentina firmato da Mijatovic. L’attaccante serbo chiude un triangolo con Kajan e da posizione molto angolata scarica in porta un tiro fantastico che si chiude all’incrocio dei pali opposto.

É evidente che l’Inter debba fare qualcosa di più per raggiungere il pari. Tatiana Bonetti, ex di turno, prende il posto di Nchout e la manovra nerazzurra si fa subito un po’ più ampia e dinamica. É proprio un calcio di punizione della nuova entrata a imbeccare Alborghetti il cui appoggio per Bugeja trova la compagna in ritardo di un nulla.

Il pari, meritato, arriva al 77’: cross dalla sinistra di Thogersen che Pedersen scaglia in rete su una corta respinta della difesa viola. Sullo slancio del pareggio l’Inter ha almeno altre due occasioni importanti, entrambe con Jelcic, entrata da pochi minuti. Prima è Schroffenegger a deviare un suo colpo di testa in calcio d’angolo mentre l’ultima conclusione dell’attaccante bosniaca finisce alta sulla traversa e non di molto.

La classifica dopo il secondo turno

Si conclude la seconda giornata di Serie con due sole squadre a punteggio pieno, Juventus e Roma. Inter e Fiorentina imbattute ma a quota 4. In coda senza punti la Sampdoria e il Napoli. Prossimo turno in programma tra sabato e domenica. La partitissima è quella tra il Milan, vittorioso a Napoli, e Juventus sabato pomeriggio alle 19.00 al Vismara. L’Inter sarà ospite del Sassuolo, che ha pareggiato con il Pomigliano, mentre la Fiorentina riceverà il Napoli ancora alla ricerca del suo primo punto in classifica.