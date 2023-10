Finisce in pareggio la sfida della seconda giornata del campionato di Serie A femminile tra Sassuolo Femminile e Pomigliano

Primo punto stagionale per Sassuolo e Pomigliano Femminile che pareggiano una partita non particolarmente spettacolare e molto equilibrata all’Enzo Ricci.

Due gol in rapida successione, nella ripresa in una sfida che si fa interessante soprattutto nel finale con una clamorosa occasione malamente sprecata dalle padrone di casa. Pareggio sostanzialmente giusto.

Sassuolo-Pomigliano Femminile 1-1

Due squadre ancora in evoluzione Sassuolo e Pomigliano Femminile con qualche meccanismo da perfezionare in difesa e dinamiche ancora un po’ in via di definizione. Lo dimostra un primo tempo non molto entusiasmante con pochi spunti significativi. Giusto un paio di accelerazioni da parte del Sassuolo con altrettanti interventi di Buhigas. Importante occasione al 27’ invece per Nambi, già in gol all’esordio con la Juventus, che fallisce un tap in facile facile da pochi passi dalla linea di porta.

Altra occasione per il Pomigliano con l’appoggio di Nambi per Szymanowski il cui tiro trova pronta Durant.

I gol nella ripresa. Al 54’ il Pomigliano concretizza un migliore avvio di frazione sugli sviluppi di un calcio di punizione, schema da sinistra per l’appoggio di Caiazzo che Harvey tutta sola appoggia in rete. Immediata risposta di Sabatino che cinque minuti dopo, da un calcio di punizione battuto con grande precisione da Pleindrup, è pronta a insaccare sul secondo palo. Ma è nel finale che il Sassuolo getta via la vittoria: Clelland si trova in perfetta posizione per battere a rete e la risposta di Buhigas tra i pali è davvero straordinaria.

In classifica

Primo punto che smuove la classifica per entrambe le squadre in attesa delle sfide in programma la prossima settimana. Pomigliano chiamato a fermare la Roma, prima e a punteggio pieno dopo la vittoria netta ottenuta ieri contro il Como, Sassuolo di nuovo impegnato in casa con Inter femminile Vs Fiorentina 2023 24. Data partita, diretta Tv