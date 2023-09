Inter Fiorentina è il posticipo della seconda giornata di serie A femminile 2023 2024. Pronostici, quando si gioca e a che ora vederla

Inter Vs Fiorentina woman è l’ultima partita del secondo turno di

è l’ultima partita del secondo turno di serie a Donne . Si tratta di un appuntamento sostanzialmente quasi inedito, un posticipo in programma lunedì pomeriggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere pronostici compresi

Inter-Fiorentina, dopo la prima giornata

Sia l’Inter femminile che la Fiorentina arrivano da una vittoria dopo la prima giornata di campionato. La squadra di Rita Guarino ha avuto ragione della Sampdoria in una partita tutto sommato più difficile del previsto contro una squadra allestita pochi giorni prima dell’inizio del campionato.

Fiorentina che, rispetto all’anno scorso, ha cambiato moltissimo: a cominciare dalla panchina che ora vede responsabile del progetto tecnico De la Fuente. Ma la prima uscita della formazione viola, contro il Sassuolo che questo turno gioca con il Pomigliano, è sembrata piuttosto positiva.

Si affrontano dunque due squadre a punteggio pieno che, un po’ come Roma e Como, anche loro vincenti nella prima di serie A donne, possono addirittura puntare a una prima minifuga dopo soli due turni di campionato.

Inter-Fiorentina probabili formazioni

Le due squadre hanno riaccolto tutte le proprie protagoniste che nelle ultime due settimane sono state impegnate con le rispettive rappresentative nazionali per la Women Nation League. Buone notizie in modo particolare per l’Inter che registra le buone prestazioni di Pedersen e Toghersen, in gol con la Norvegia, e di Haley Bugeja, protagonista addirittura di tre reti in due partite.

I due tecnici, quasi certamente, punteranno sulla stessa formazione che ha esordito 15 giorni fa.

Inter Vs Fiorentina come vederla in Tv

Partita: Inter-Fiorentina

Data: 2 ottobre

Orario Tv: 18.00

Dove vederla in Tv: RAI Sport e DAZN

La partita è in programma allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Arbitra Andrea Calvazata di Varese. Diretta TV su RAI Sport e DAZN.

Pronostico, Inter-Fiorentina

In una partita che è quasi diventata una classica del massimo campionato e che nell’arco di qualche mese potrebbe diventare fondamentale per decretare un posto in Europa – da quest’anno la terza posizione porta all’accesso in Champions League – prevale l’incertezza, soprattutto dopo le prestazioni dello scorso anno: un bel pareggio, una vittoria della Viola e due successi dell’Inter. L’ultimo dei quali, tuttavia, netto grazie alle prodezze di Chawinga, grande assente di questa stagione.

Pronostico 1X

Vedi anche le altre partite di Serie A: