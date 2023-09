Napoli Milan donne quando si gioca, formazioni ultime news pronostici e a che ora guardarla in Tv

Napoli Vs Milan femminile è la prima partita di domenica dopo l’anticipo affidato alla Roma Femminile campione d’Italia che ospita il Como

Entrambe sconfitte nella gara d’esordio le due squadre cercano un immediato rilancio per smuovere la propria classifica.

Napoli Vs Milan,

Napoli battuto dal Como in trasferta al termine di una partita che la squadra biancoazzurra ha giocato in modo piuttosto brillante soprattutto nella prima parte, perdendo lucidità solo nella ripresa e subendo un gol, sicuramente evitabile, su un errore in fase di impostazione da Sevenius, che era entrata in campo da pochi secondi dopo il cambio. Una ingenuità.

Il Milan dal canto suo deve provare ad alzare il livello di una partita d’esordio contro la Roma estremamente dura ma che ha visto la formazione di Maurizio Ganz esprimersi estremamente bene in avvio di ripresa, segnando due gol e rimettendo in equilibrio una partita che dopo il primo tempo sembrava già pregiudicata.

Napoli Vs Milan: quando vederla in diretta streaming

Partita: Napoli-Milan

Data: 1 ottobre

Orario Tv: 12:30

Dove vederla in Tv: DAZN

La partita è in programma allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Arbitra Mauro Gangi di Enna. Diretta TV su DAZN.

Pronostico Napoli Milan femminile

Napoli neopromosso. Lo scorso anno le due squadre non si incrociarono. Per trovare dei precedenti bisogna risalire al campionato di due anni fa quando il Napoli era ancora in massima serie. Vittoria del Milan in trasferta, 1-0 in inferiorità numerica con gol di Thrige in una partita caratterizzata da ben due calci rigore falliti, uno per parte. Napoli che poi strappò un pareggio al Vismara senza tuttavia evitare la retrocessione.

Il pronostico dice chiaramente 2, con il Milan favorito per la vittoria finale.

Vedi anche le altre partite di Serie A: