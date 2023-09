La Roma incontra il Como nell’anticipo del secondo turno di Serie A donne. A che ora si gioca, ultime sulle formazioni, dove guardare la partita in streaming e pronostico.

Roma femminile-Como Women è l’anticipo della 2a giornata del campionato di calcio femminile, che torna in campo dopo la pausa per le partite della nazionale donne. Si affrontano la squadra campione d’Italia e la formazione lombarda, entrambe vincenti nel 1° turno di Serie A, ma alla ricerca di un’altra vittoria. Ecco dove e quando gioca l’AS Roma.

Como e AS Roma, come arrivano alla 2a giornata

Le giocatrici della Roma arrivano a questo incontro dopo aver vinto, ma non convinto, per 4-2 nella prima gara di Serie A contro il Milan. Le ragazze allenate da Spugna hanno mostrato ancora una volta la capacità di fare goal con molta facilità, ma allo stesso tempo sono apparse più fragili dal punto di vista difensivo (cosa che non accadeva nella scorsa stagione calcistica). Questa volta le giallorosse puntano a vincere possibilmente senza subire reti, per ritrovare la solidità che le ha portate a vincere lo scudetto.

Dall’altra parte il Como Women vuole confermare quanto di buono fatto all’esordio, nella vittoria per 2-1 contro il Napoli. La squadra lariana ha un’obbiettivo diverso rispetto alla Roma, ovvero quello di conquistare la salvezza in Serie A femminile. Tuttavia farà di tutto per vincere questo match e arrivare prima in classifica almeno per una giornata.

Roma femminile-Como: canale e diretta streaming

Partita : Roma-Como

: Roma-Como Data : 30 settembre

: 30 settembre Orario Tv : 15:00

: 15:00 Dove vederla in Tv : non è prevista nessuna diretta televisiva per questo match

: non è prevista nessuna diretta televisiva per questo match Come vederla in streaming: su YouTube.

La partita della Roma donne contro il Como femminile, che si gioca al Tre Fontane, verrà trasmessa gratis e in diretta streaming sul canale YouTube della FIGC. Non servirà quindi pagare per vedere l’incontro, da pc, smart tv, smartphone o tablet. Non ci sarà invece alcuna diretta televisiva, visto che la Rai trasmetterà in chiaro l’incontro Inter-Fiorentina per questa giornata.

Vedi anche: Calcio femminile dove vedere tutte le partite di Serie A

Probabili formazioni Roma femminile-Como

Roma (modulo 4-3-3): Ceasar, Soffia, Bartoli, Linari, Di Guglielmo, Andressa, Giugliano, Greggi, Serturini, Glionna, Lazaro.

Como (modulo 4-3-3): Korenciova, Rizzon, Cox, Cecotti, Lundorf, Arcangeli, Karlenas, Pastrenge, Vaitukaityte, Monnecchi, Martinovic.

Pronostico Roma femminile-Como in campionato

Se consideriamo le forze in campo espresse durante la scorsa stagione di calcio femminile non c’è storia: l’AS Roma donne è nettamente favorita. Ma l’inizio del nuovo torneo ha mostrato un Como Women in ottima forma, mentre le campionesse d’Italia in carica devono ancora trovare la migliore condizione.

Quindi l’esito dell’incontro potrebbe essere più incerto del previsto. Tuttavia i precedenti dicono altro: nelle 5 volte che le squadre si sono incontrate, fra campionato e Coppa Italia femminile la Roma ha vinto in 4 casi e solo una volta il risultato è stato un pareggio. Per questo e per la maggior classe delle sue calciatrici, la nostra previsione è una vittoria delle giallorosse.

Pronostico: 1