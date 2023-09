Juventus femminile contro la Samp nella seconda giornata di Serie A women 2023/2024. A che ora gioca la Juve, dove viene trasmessa in streaming e pronostici.

Juve women-Sampdoria, la partita di domenica del campionato di calcio femminile si gioca presso lo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella, la nuova casa della Juventus donne. Di fronte le bianconere autrici di una falsa partenza fra Champions e campionato e la squadra blucerchiata che è quasi fallita in estate.

Juventus e Samp come arrivano alla partita di Serie A

La Juventus femminile deve assolutamente vincere questa partita, fornendo una prestazione convincente, cosa che non è avvenuta nella prima giornata, quando ha battuto il Pomigliano 3-2. Nonostante la vittoria infatti le ragazze allenate da Montemurro sono sembrate in difficoltà e se vogliono lottare per lo scudetto dovranno fare molto di più già a partire da questo incontro.

La Sampdoria women invece dopo un’estate in cui ha rischiato di sparire dal campionato femminile, ha iniziato con una sconfitta contro l’Inter questo torneo. Difficile fare di meglio per la squadra allenata da Mango, visto che è stata costruita solo poche settimane fa. Di seguito il video con tutte le partite del 2° turno di Serie A a partire dall’anticipo Roma femminile-Como fino al match fra Juve e Sampdoria.

Juve women-Sampdoria: canale Tv e streaming

Partita : Juve-Sampdoria

: Juve-Sampdoria Data : 1 ottobre

: 1 ottobre Orario partita : 18:00

: 18:00 Dove vederla in Tv : non è prevista nessuna diretta televisiva

: non è prevista nessuna diretta televisiva Come vederla in streaming: su Youtube.

Il match valido per il 2° turno di Serie A donne fra la vecchia signora e la Samp si può guardare gratis in diretta streaming sul canale youtube della Figc. Quindi non servirà pagare un abbonamento, ma vi basterà andare su YouTube alle 18:00 di domenica 1 ottobre 2023. Non verrà invece trasmessa in Tv.

Vedi anche: Calcio femminile dove vedere tutte le partite di Serie A

Probabili formazioni Juve women-Sampdoria

Juventus (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Cascarino, Nilden, Palis, Gunarsdottir, Grosso, Cantore, Girelli, Beerenstyen.

Sampdoria (modulo 4-4-2): Karresmaa, Benoit, Cuschieri, Bragonzi, Heroum, Oliviero, De Rita, Re, Schatzer, Tarenzi, Giordano.

Pronostico Juve women-Sampdoria Serie A 23-24

L’esito della partita di Serie A fra queste due squadre sembrerebbe scontato in favore della Juventus femminile. I precedenti lo confermano, visto che nelle 4 volte in cui le due formazioni si sono incontrate ha sempre vinto quella bianconera.

Tuttavia la Juventus women ha mostrato parecchi problemi in questo inizio di stagione calcistica. A partire dall’eliminazione dalla Champions contro il Francoforte, passando per i 2 gol subiti contro il Pomigliano, poi ribaltati nella prima giornata di campionato. Ma anche la Samp contro l’Inter ha mostrato parecchi limiti, dovuti principalmente al poco tempo a disposizione per costruire la squadre, dopo i problemi societari in estate. Di conseguenza secondo le nostre previsioni la Juve dovrebbe vincere questa partita casalinga senza grossi problemi.

Pronostico: 1