Fumata bianca dopo una lunga trattativa tra la Federcalcio e DAZN che trasmetterà tutte le partite del campionato femminile di Serie A

C’è voluto del tempo. E l’accordo arriva in extremis poche ore prima della seconda giornata del campionato di Serie A femminile. Ma arriva.

Ed è una ottima notizia per un calcio femminile italiano che soprattutto adesso, alle prese con una fase di riorganizzazione e di rilancio, ha un disperato bisogno di evidenza e di visibilità.

Serie A femminile su DAZN

Ad acquistare l’intero pacchetto del campionato femminile di Serie A, e dunque i 18 turni di regular season e gli otto turni suddivisi tra play off scudetto e play off salvezza è DAZN che consolida ulteriormente la propria offerta di eventi dedicati al calcio femminile.

La piattaforma streaming da tempo presenta infatti la Champions League, che a breve vedrà impegnata la Roma con il suo turno di qualificazione contro le ragazze ucraine del Vorskla Poltava. Ma anche Super League inglese, Liga spagnola e Bundesliga.

Un’offerta totale che ha una doppia valenza. Da una parte quella di diffondere tanto calcio femminile agli appassionati italiani. Dall’altro quello di dare una visibilità all’estero della nostra Serie A femminile che, attraverso un accordo con la S&T Sport sarà distribuita anche in USA, Canada, Giappone, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Irlanda, UK, Portogallo, Belgio e Polonia.

Cosa si vedrà su DAZN

Il pacchetto complessivo è di tutto rispetto. Considerando che il programma comincia fin da oggi, seconda giornata del campionato, sono 85 partite di regular season per le restanti diciassette giornate di campionato. Più altre 32 partite di play off, due per ogni turno, delle poule salvezza e scudetto. Oltre allo spareggio che coinvolgerà la penultima in classifica al termine del campionato e la seconda classificata del torneo di Serie B per decidere la decima iscritta al massimo campionato della prossima stagione.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, si dichiara molto soddisfatto: “Lo sviluppo del calcio femminile italiano passa anche attraverso una maggiore visibilità e l’accordo con il broadcaster di riferimento per la Serie A maschile, e soprattutto per il calcio femminile internazionale, sono sicuro amplierà la platea di appassionati. La FIGC sostiene la Divisione e tutto il calcio femminile nel percorso di crescita che è stato intrapreso, è un processo di rinnovamento culturale che attraversa la società civile prima ancora del mondo sportivo”.

Soddisfazione anche da parte di Federica Cappelletti, da poco eletta presidente della divisione Serie A femminile: “É una splendida notizia per tutto il calcio femminile italiano ed è sinonimo di qualità e visibilità. Ho personalmente avuto modo di apprezzare lo stile narrativo utilizzato dalla piattaforma nel racconto calcistico e, nel caso del calcio femminile, di eventi come la UEFA Women’s Champions League, e sono convinta che questo accordo potrà contribuire in maniera straordinaria ad accrescere il valore del nostro campionato, facendogli fare un ulteriore salto di qualità”.

L’accordo con DAZN non vanifica la visibilità in chiaro di una partita a settimana sulla RAI: in questo secondo toccherà lunedì pomeriggio alle 18 a Inter-Fiorentina. Prima partita in onda sarà la sfida tra la Roma campione d’Italia e il Como.