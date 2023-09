Sassuolo contro Pomigliano terza partita della seconda giornata di Serie A donne 2023 2024 con pronostico incerto.

Pomigliano e Sassuolo si presentano alla seconda partita del campionato di calcio femminile entrambe senza punti in classifica.

Il Pomigliano femminile esce sconfitto dalla Juventus Women all’esordio in una partita che la squadra campana ha comunque giocato a testa alta segnando due gol alle ex campionesse d’Italia, Sassuolo battuto in trasferta di misura dalla Fiorentina che in questo turno del campionato gioca contro l’Inter

Sassuolo e Pomigliano sono due squadre work in progress ma che sembrano essere già in discreta condizione e cui la sosta di campionato per gli impegni della Nazionale non può aver fatto che bene.

Sassuolo Pomigliano precedenti

La scorsa stagione le due squadre si sono affrontate per ben quattro volte, due durante la regular season e altrettante nel corso dei play off salvezza, dominati dalla squadra emiliana. Gli scontri diretti hanno visto il Sassuolo festeggiare quattro vittorie l’ultima delle quali, il 13 maggio, è risultata fatale alla squadra campana, costretta da questa sconfitta a giocarsi le ultime chance di promozione in un durissimo testa a testa con la Lazio. Spareggio che tuttavia, con due vittorie, ha visto il Pomigliano confermarsi in Serie A con rinnovate ambizioni.

Occhi puntati su Chiara Beccari, nome importante che il Sassuolo si è assicurato in fase di mercato in prestito dalla Juventus, reduce dagli impegni con la nazionale. Il Sassuolo femminile nel frattempo ha annunciatio il tesseramento di Loreta Kullashi, giocatrice svedese già campione con i Rosemborg che potrebbe così fare il suo esordio in campionato.

Pomigliano che ha messo in evidenza nella bella partita contro la Juve Women una Ana Martinez già in palla, guatemalteca protagonista con un gol – molto bello per altro – e un assist.

Sassuolo-Pomigliano: quando si gioca e dove vederla

Partita: Sassuolo-Pomigliano

Data: 1 ottobre

Orario Tv: 14:30

Dove vederla in Tv: DAZN

La partita è in programma allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Arbitra Gianluca Renzi di Pesaro. Diretta TV su DAZN.

Pronostico, Sassuolo-Pomigliano

Due squadre ancora tutte da scoprire che nella prima uscita hanno dimostrato di poter fare ancora meglio di quello che sono riuscite ad ottenere. Pronostico moderatamente favorevole alle padrone di casa senza escludere un pareggio con reti.

Pronostico 1X

