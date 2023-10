Un gol di Laurent nel pieno recupero decide la partita tra Milan e Napoli nel secondo turno di Serie A femminile

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz conquista la prima vittoria di questa stagione dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma e smuove la classifica.

Decisivo il gol a tempo ormai scaduto da parte di Laurent, entrata provvidenzialmente dalla panchina.

Napoli-Milan Women 0-1

Partita equilibrata, non splendida, condizionata sicuramente anche dal caldo. Due squadre che arrivavano da una sconfitta all’esordio e che erano dunque alla ricerca della loro prima vittoria stagionale.

Un buon Napoli comunque che Biagio Seno sta impostando all’insegna del buon senso e dell’equilibrio, puntando molto sul ritmo e sulla personalità offensiva di Banusic che ha qualche rimpianto su un paio di occasioni importanti sprecate nel corso del secondo tempo.

Napoli-Milan Women, il gol di Laurent

Lo schema tattico della partita è abbastanza delineato fin dall’inizio. Milan che cerca di prendere possesso del campo e della palla per costringere il Napoli ad agire di rimessa, cosa che per altro le padrone di casa riescono a fare discretamente. Al Milan le prime due occasioni, prima con Staskova, fermata al momento del tiro e poi con Marinelli che stacca splendidamente su un calcio d’angolo costringendo Bacic a un intervento davvero fantastico.

Lazaro in cabina di regia per il Napoli cerca di mettere ordine e il Napoli riesce a guadagnare parecchi metri anche se le occasioni migliori restano sempre delle rossonere: al 28’ ancora Marinelli calcia da posizione angolata con la palla che finisce fuori di poco.

Secondo tempo che si apre sulla base delle stesse dinamiche: Staskova costringe Bacic a un altro intervento, poi è ancora Marinelli a colpire di testa su un calcio di punizione di Cernoia. Ma non appena il Milan abbassa un attimo il ritmo Banusic crea la miglior palla gol per il Napoli calciando alto da ottima posizione; pochi istanti e arriva un’altra occasione clamorosa con un pallone che premia Banusic davanti al corridoio giusto, ma il suo tiro finisce a lato.

Quando il risultato sembra ormai definito, all’ultimo dei sette minuti di recupero, la francese Emelyne Laurent, nuovo acquisto dal Bayern Monaco trova la palla perfetta in mischia che significa vittoria e tre punti.

Cosa cambia in classifica

Punizione sicuramente troppo severa per il Napoli ma vittoria non demeritata dal Milan Women che ha creato meglio e di più anche se il gol arriva in modo quasi episodico quando nessuno se lo aspettava più. Tre punti preziosissimi per il Milan che si pone all’inseguimento della Roma, vittoriosa nettamente ieri contro il Como, in vista della partitissima con la Juventus in programma sabato prossimo al Vismara. Napoli che invece tornerà in trasferta in visita alla Fiorentina in campo domani nel posticipo contro l’Inter.