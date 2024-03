Il big match di domenica è Juventus Fiorentina visto che si affrontano seconda e terza in classifica. L’incontro, valido per la terza giornata dei playoff del massimo campionato di calcio femminile è fondamentale per le residue speranze della Juve di lottare per lo scudetto. Mentre alle toscane serve un risultato positivo per la qualificazione in Champions 2024-25.

Dove seguire Juventus Fiorentina

Ecco il riepilogo partita con tutte le informazioni per seguirla:

quando si gioca : sabato 30 marzo 2024

: sabato 30 marzo 2024 orario calcio d’inizio : 15:00

: 15:00 dove si gioca : Stadio Pozzo la Marmora (Biella)

: Stadio Pozzo la Marmora (Biella) dove vederla: in streaming su Dazn.

Questo incontro si può guardare solo a pagamento, per gli abbonati alla piattaforma di Dazn (in alternativa su Sky sul canale Zona Dazn). Gratis In Tv infatti ci sarà solo la partita Inter-Roma in questo turno di poule scudetto.

Formazioni Juve women vs Fiorentina

La Juventus women deve per forza vincere per non abbandonare in anticipo il sogno scudetto. Le ragazze allenate da mister Zappella non hanno ancora ottenuto i 3 punti nei playoff: nella prima giornata hanno pareggiato con l’Inter, mentre nella seconda hanno riposato. Ora c’è l’occasione giusta contro un avversario difficile. Le speranze di un successo bianconere sono riposte in giocatrici come Caruso, Beerensteyn e Bonansea, capaci di fare la differenza se motivate.

La Fiorentina è reduce dalla pesante sconfitta contro l’Inter. Quindi per conservare il 3° posto, che significa qualificazione alla prossima UWCL, serve fare punti. Qualche cambiamento nelle 11 titolari potrebbe esserci, ma difficilmente mister De La Fuente si priverà di Boquete e Janogy.

Juve contro Fiorentina: i precedenti

Le statistiche più recenti fra le due squadre sono in Coppa Italia: due partite vinte entrambe dalla formazione viola. Tuttavia in Serie A le cose sono diverse. Nei 16 precedenti per 12 volte ha ottenuto il successo la squadra di Torino, 2 invece le vittore delle toscane e i pareggi.

Da questi dati la Juve sembra favorita, ma la forza attuale delle due squadre è molto diversa rispetto al passato: la viola è decisamente più competitiva. Per questo l’incontro Juventus Fiorentina si preannuncia equilibrato.

Il pronostico su Juventus Fiorentina

Le bianconere vogliono credere alla possibilità di lottare per il tricolore fino alla fine. Ma per farlo hanno un solo risultato possibile: vincere. Bisogna però fare attenzione, perché in caso di successo delle avversarie, la distanza fra le due squadre sarebbe di soli 2 punti e il secondo posto bianconero sarebbe a rischio.

Visto l’attuale momento negativo della viola (zero punti in 2 partite di poule scudetto) la nostra previsione è leggermente favorevole alla Juve. Tuttavia anche un pareggio non è un risultato da scartare. Da qui la scelta della doppia chance in favore della squadra di casa.

Pronostico risultato Juventus Fiorentina: 1X