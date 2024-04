C’era molta curiosità per capire come la Sampdoria, intesa come squadra, avrebbe reagito alla defenestrazione di Salvatore Mango, esonerato in modo sorprendente per non dire sconcertante tre settimane prima di una partita che poteva risultare decisiva.

Perché fatti i conti, e indipendentemente dal risultato tra Napoli e Pomigliano, sfida subito successiva nel turno pomeridiano domenicale a quello della Samp, le blucerchiate insieme a una vittoria – l’ottava oltre alle sette già conquistate da Mango – avrebbero festeggiato anche una salvezza imperiosa, con cinque turni di anticipo. E invece…

La Samp è salva

….e invece la Samp festeggia lo stesso. Ma non sul campo. Lo fa nel silenzio del proprio spogliatoio aspettando il fischio finale di Napoli-Pomigliano che con un pareggio decreta che i tredici punti di vantaggio conquistati dalla squadra blucerchiata sono sufficienti a dichiarare anche la Sampdoria in salvo, come il Milan – salvo già da domenica scorsa – e anche il Como confermato in Serie A senza nemmeno giocare.

Una seconda sconfitta consecutiva per la Samp che non fa male. Anche se nessuna delle giocatrici vuole commentare l’esonero di Mango se si eccettua una frase che quasi tutte ripetono in modo costante e continuo: “Lo ringraziamo”.

Da sottolineare sugli spalti la presenza di Agnese Bonfantini grande protagonista della salvezza dello scorso anno insieme alla compagna Michela Cambiaghi, ieri a riposo con l’Inter.

Sorprendente invece la totale assenza dei dirigenti della Sampdoria sugli spalti della Sciorba

Sampdoria-Milan 1-3

Il peso dei tre punti in palio imponeva una partita gagliarda alla Sampdoria. Ma il nuovo tecnico Gian Loris Rossi, alla prima esperienza da primo allenatore in Serie A dopo avere lavorato prima a Sassuolo con Piovani e poi con le giovanili della Samp, schiera una squadra senza stravolgimenti sostanziali rispetto alle scelte di Mango.

Non un momento facile per le calciatrici, indipendentemente da tutto. Intoccabili De Rita e Oliviero, riconfermatissime Schatzer (sicuramente destinata di nuovo alla Juve) e Giordano. Con Talia DallaPeruta e Taty – al rientro – dal primo minuto in attacco. Dopo due minuti De Rita colpisce un gran palo da posizione molto angolata, sulla destra.

Poi è Sara Baldi a scaldare le mani di Giuliani con uno splendido diagonale che finisce sul fondo. Il Milan con il passare dei minuti, lasciata sfogare la Samp, cresce e impone ritmo e caratura superiore. Il primo pericolo per Tampieri arriva da un colpo di testa di Dubcova, servita da un lungo cross di Dompig.

Combina un pasticcio la Samp alla mezz’ora con un pallone servito in fase di alleggerimento e Tampieri deve superararsi su Asllani. Poi a primo tempo scaduto azione splendida del Milan che apre la difesa blucerchiata: Dompig brucia tutta l’area in diagonale, da sinistra a destra su assist di Cernoia e serve un appoggio al centro che Kamila Dubcova deve solo spingere in rete. Terzo gol stagionale e secondo consecutivo per l’attaccante ceca.

Il secondo tempo

La ripresa si apre subito con il raddoppio: lungo cross dalla sinistra di Bergamaschi, l’uscita di Tampieri stavolta è un filo in ritardo rispetto al perfetto posizionamento di Ijeh che insacca di testa eludendo l’anticipo di Pisani. Dopo pochi secondi la Samp riapre la partita con Talia DellaPeuta, bravissima a puntare in diagonale con il sinistro sul palo più lontano un preciso invito di Taty. E abbraccio in famiglia con la sorella Victoria.

La Samp è in partita ma il Milan per la verità dà sempre l’impressione di una certa superiorità. Clamorosa la palla per il terzo gol che su una rapida accelerazione corale vede Asllani a tu per tu con Tampieri, in grande sofferenza. Samp pericolosa di testa con Pisani su azione di calcio d’angolo. Ma a dieci minuti dalla fine arriva il terzo gol, doppietta per Evelyn Ijeh. Lancio perfetto di Mascarello che la svedese interpreta perfettamente infilandosi in posizione regolare per andare a insaccare su Tampieri in uscita.

In classifica

La Samp nonostante due sconfitte consecutive è salva. Così come il Como che sabato prossimo anticipa a Napoli, mentre la Samp sarà di nuovo di scena alla Sciorba in casa contro il Pomigliano.

Saranno dunque Napoli e Pomigliano, che si sono affrontate pareggiando a Cercola nel primo scontro diretto, a giocarsi l’unica possibilità per evitare la retrocessione. Il penultimo posto che conduce a uno spareggio con la seconda classificata di Serie B.