Capocannoniere serie A. Classifica aggiornata in tempo reale

Capocannoniere serie A Tim 2021-22. Chi sono i calciatori in testa alla lista dei marcatori del campionato? Lo scopriamo qui di seguito con la classifica aggiornata in tempo reale, dopo ogni giornata, sulla base dei gol e delle statistiche fornite dalla Lega Serie a.

POSIZIONE CALCIATORE SQUADRA NUMERO GOL 1° Ciro Immobile 5 2° Joao Pedro 4 3° Lautaro Martinez 3 4° Edin Dzeko 3 5° Dusan Vlahovic 3 6° Lorenzo Pellegrini 3 7° Jordan Veretout 3 8° Alvaro Morata 2 9° Filip Djuricic 2 10° Duvan Zapata 2

Come si vede dalla classifica aggiornata, attualmente il capocannoniere della serie a è il centravanti della Lazio Ciro Immobile. Non è la prima volta che l’attaccante della nazionale italiana di calcio si trova in questa posizione. Infatti, in passato ha già vinto questa classifica, conquistando persino la scarpa d’oro (riconoscimento che spetta al miglior bomber nei vari campionati europei).

Attualmente insegue da vicino il bomber laziale, l’attaccante brasiliano Joao Pedro, che con i suoi gol cerca di garantire la salvezza al Cagliari. Subito dietro a pari merito, la coppia d’attacco titolare dell’Inter, squadra campione d’Italia in carica. Vale a dire Lautaro Martinez e Edin Dzeko, entrambi a quota 3 reti.

A pari merito con loro c’è il giovane bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic, ormai stabilmente nelle parti alte della classifica marcatori. Sorprendente invece la presenza di due centrocampisti della Roma, sempre a quota 3 gol. Stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout, che hanno dimostrato parecchia confidenza con la porta avversaria in questa prima parte di stagione.

Chiudono la top ten aggiornata dei marcatori di serie a: Morata della Juventus, Filip Djuricic del Sassuolo e Duvan Zapata dell’Atalanta.

Questa la situazione attuale per quanto riguarda il capocannoniere serie a 2021-22. La classifica è in costante aggiornamento in base alle nuove reti siglate ogni partita.

Ricordiamo che nella stagione 2020-21 ha vinto questa speciale graduatoria l’ex attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. Ora però il portoghese non c’è più nel nostro campionato, ma ci sono altri calciatori forti pronti ad imporsi come nuovi re del gol.

Questa classifica, oltre a tenere il conto delle reti segnate dai giocatori, è importante anche per determinare la posizione finale delle squadre in campionato. Infatti, quelle con i calciatori che fanno più gol è probabile riescano a vincere il maggior numero di partite. Tuttavia non sempre le cose vanno di pari passo. Lo dimostra il caso di Joao Pedro, che pur avendo realizzato tanti gol, per ora non ha permesso al Cagliari di evitare una posizione di bassa classifica.

In ogni caso per sapere chi sarà il capocannoniere di quest’anno non ci resta che attendere lo svolgimento delle partite di serie a 2021-22, in calendario da qui alla fine del campionato.

