Cristiano Ronaldo. Ecco i goal di testa ad altezza record fatti da CR7. Video

Ronaldo, il fuoriclasse portoghese non smette di stupire chiunque ami il calcio. Fra le tante abilità dell’attaccante della Juventus spiccano i gol di testa, fatti saltando ad un’altezza record e spesso impossibile per gli altri calciatori.

Quello realizzato nella partita di Serie A fra Juve e Roma è solo l’ultimo di una serie, che ripercorriamo qui di seguito.

Ronaldo gol di testa Roma-Juve, salto 228 centimetri

CR7 non ha paura di “prendere il volo” e segnare bellissimi goal di testa. L’ennesima dimostrazione l’ha data il 27 settembre 2020 nella partita pareggiata 2-2 dalla Juventus contro la Roma.

In questa occasione Ronaldo ha realizzato una doppietta, ma una delle due reti è arrivata proprio di testa su un cross che proveniva dalla destra. Per realizzare questa prodezza l’attaccante della Juve ha raggiunto i 228 cm di altezza.

Un balzo che ha lasciato di sasso i difensori avversari intenti a marcarlo. Come si vede dalla foto

Ronaldo gol di testa altezze record

Nonostante sia fantastico il gol realizzato da Ronaldo contro la Roma, è ben lontano dal record di altezza stabilito dal calciatore portoghese segnando una rete. Infatti, nella stagione 2012-13 quando giocava nel Real Madrid si sollevò fino a 293 centimetri di altezza, segnando di testa contro il Manchester United.

In altre due occasioni Ronaldo ha segnato con salti incredibili:

con la maglia del Portogallo, all’Europeo 2016 nel gol contro il Galles ( 242 c m)

m) Nel derby Juventus-Torino del 3 maggio 2019 (247 cm).

Ma il record in Serie A è rappresentato dal gol di testa di Cr7 realizzato contro la Sampdoria nella stagione 2019-20. In quell’occasione raggiunse i 252 centimetri. In questo video pubblicato sul canale Youtube Juventus, l’anatomia del pazzesco gol in elevazione di Ronaldo, da vedere e rivedere.

Per ora siamo giunti al termine dei gol di testa, con altezza record, fatti da Ronaldo. Quasi sicuramente però lo vedremo ancora segnare in questo modo, con uno dei salti che rappresentano un suo marchio di fabbrica.

